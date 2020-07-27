Никто никого не режет и не жжет. Казакимы Шукеев (Шорнакский) и Касымбек (Сатпаевский) отчитались о погромах

06:50 27.07.2020 Ситуация в Сатпаеве стабильная

Дело о похищении пятилетней девочки в Сатпаеве находится на личном контроле Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек в видеообращении к жителям региона



Акимат Карагандинской области, 24 июля



Ситуация в Сатпаеве стабилизировалась. На место выехал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

23 июля в 21.00 в полицию города Сатпаева обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери. В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции города Сатпаева и волонтеры, ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома.

Девочка сейчас обследуется в больнице.

Подозреваемый задержан.

Рядом с домом задержанного произошло стихийное собрание людей, требующих выдать им подозреваемого. Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка.

В настоящее время ситуация в городе стабилизировалась, люди разошлись.

В Сатпаев выехал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Правоохранительные органы прикладывают все силы для справедливого и честного расследования по этой ситуации. Просим население не поддаваться провокациям.



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Министр ВД: "Все нарушители общественного порядка в Сатпаеве будут привлечены к ответственности"



Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев выступил с заявлением по поводу ситуации в Сатпаеве. Подозреваемый задержан, начато досудебное расследование, сообщил он. Также устанавливаются нарушители общественного порядка в городе.

Как ранее сообщалось, в полицию Сатпаева поступило заявление о пропаже пятилетней девочки. Сразу же была создана следственно-оперативная группа и организованы поисковые мероприятия. Задействован весь личный состав местного отдела полиции и волонтеры. Ребенка обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома и передали медикам. В этой же квартире был задержан подозреваемый и доставлен в органы внутренних дел.

- По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Действия подозреваемого квалифицируются по двум статьям Уголовного кодекса: похищение человека, изнасилование малолетней, - сказал Ерлан Тургумбаев в прямом эфире на площадке СЦК. - На произошедшее остро отреагировали жители города. Они собрались на месте происшествия. Отдельными лицами были предприняты попытки совершения хулиганских действий, умышленного повреждения имущества.

Все нарушители общественного порядка в Сатпаеве полицией будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом, заверил министр.

Органами внутренних дел приняты необходимые дополнительные меры по обеспечению охраны общественного порядка.

Ерлан Тургумбаев призвал доверять только официальным сведениям, не участвовать в распространении заведомо ложной информации и не поддаваться провокациям.

Напомним, в связи с инцидентом на место выехал аким Карагандинской области Женис Касымбек. Обстановка в Сатпаеве стабильная, ситуация находится под контролем.



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Дело о похищении девочки в Сатпаеве находится на личном контроле Главы государства



Дело о похищении пятилетней девочки в Сатпаеве находится на личном контроле Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек в видеообращении к жителям региона.

Аким области сказал, что подозреваемый задержан, сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия. Девочка находится дома с родителями.

Глава региона заверил, что за здоровьем ребенка следят лучшие специалисты.

- К сожалению, в Сатпаеве в ночь происшествия был нанесен ущерб ни в чем не повинным людям. Для того чтобы остановить нарушителей порядка, на место был стянут личный состав. Я понимаю и разделяю возмущение, которое переполняет сердца наших граждан. Но все же мы живем в правовом государстве, поэтому нужно взять эмоции в кулак и рассматривать случившееся в правовом поле, - сказал Женис Касымбек.

Он также отметил, что после окончания следствия виновного ждет суровое наказание.

Напомним, 23 июля этого года в полицию Сатпаева обратился мужчина с сообщением о пропаже пятилетней дочери. В поисках участвовал весь личный состав местного отдела полиции и более сотни волонтеров. Ребенка обнаружили ночью в квартире одной из многоэтажек. Случившееся вызвало широкий резонанс.

Ситуация в городе стабилизировалась. Сейчас Сатпаев живет обычной жизнью.



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Жители Сатпаева пытались устроить самосуд над похитителем ребенка

Дамира Абдрахманова, ktk.kz, 24 июля



"Похищение человека" и "Изнасилование" – по этим особо тяжким статьям началось расследование в Сатпаеве, где минувшей ночью местные жители едва не устроили самосуд над предполагаемым преступником. Все началось с пропажи пятилетней девочки. Ее искал весь город. Малышку обнаружили в квартире неизвестного мужчины. Разъяренная толпа пыталась пробраться в дом вероятного насильника и расправиться с ним.

Эта ночь выдалась по-настоящему неспокойной для жителей города Сатпаева, что находится близ Жезгазгана. Накануне в местную полицию с сообщением об исчезновении обратились родители пятилетней девочки. На поиски ребенка бросились не только стражи порядка, но и десятки неравнодушных граждан. Через несколько часов малышку нашли в квартире 62-летнего мужчины. Девочку тут же передали врачам, а к дому стали стекаться разгневанные горожане, желавшие устроить самосуд.

Ерлан Тургумбаев, министр внутренних дел РК:

– По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Его действия квалифицируются по двум статьям Уголовного кодекса – похищение и изнасилование малолетней. Отдельными лицами были предприняты попытки совершения хулиганских действий, умышленного повреждения имущества. Все эти действия полицией были пресечены.

Под "умышленным повреждением имущества" в полиции имеют в виду автомобили, которые толпа в порыве ярости подожгла. Как следует из информации, распространенной МВД, в конфликте участвовало несколько десятков человек. Сейчас обстановка в городе стабилизировалась. На месте уже побывали власти, включая акима Карагандинской области. По итогам поездки Женис Касымбек даже записал видеообращение к жителям региона.

Женис Касымбек, аким Карагандинской области:

– К сожалению, в Сатпаеве в ночь происшествия был нанесен ущерб ни в чем неповинным людям. Для того чтобы остановить нарушителей порядка, на место был стянут личный состав. Я понимаю и разделяю возмущение, которое переполняет сердца наших граждан. Но все же мы живем в правовом государстве, поэтому нужно взять эмоции в кулак и рассматривать случившееся в правовом поле.

Что касается подозреваемого в изнасиловании, то, по некоторым данным, он был соседом пострадавшей семьи и проживал на первом этаже того же дома. Сама девочка живет на пятом. Ребенок сейчас находится вместе со своими родителями.

Примерно такая же история случилась в Сатпаеве ровно три года назад. Тогда преступник получил пожизненный срок. Что грозит 62-летнему мужчине, задержанному накануне, пока неизвестно. Следователям еще предстоит восстановить всю хронологию событий. На происшествие уже отреагировал и Касым-Жомарт Токаев. Президент поручил правоохранительным органам провести объективное расследование, а также пресекать попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию в регионе.



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Депутаты Мажилиса прокомментировали события в г.Сатпаеве

Нур-Султан, 24 июля, Дом Мажилиса



Депутаты Мажилиса высказались за рассмотрение любого преступления исключительно в правовом поле. Понимая и разделяя эмоции людей в г.Сатпаеве в связи с подозрением на совершившееся преступление против ребенка, депутаты призывают к спокойствию и недопущению дестабилизации ситуации.

Депутаты Мажилиса Гульнара Бижанова и Арман Кожахметов высказались о событиях в г.Сатпаеве.

"События,произошедшие прошлой ночью в городе Сатпаеве, не оставили равнодушным многих казахстанцев. Но хочу все-таки призвать своих земляков:погром жилища –это не решение вопроса. Преступления против детей не допустимы. И каждое такое – это вопиющий случай, который заслуживает самого сурового наказания. Но мы живем в правовом государстве, и все преступления должны рассматриваться исключительно в правовом поле", - подчеркнула Гульнара Бижанова.

При этом депутат Мажилиса уверена, что принятый в 2019 году по поручению Президента страны пакет законодательных поправок в уголовное право, предусматривающих кратное ужесточение наказания за педофилию, похищение человека, преступления против личности, гарантирует, что преступник будет наказан по закону."И наказание будет самым объективным и жестким!", - считает Г.Бижанова.

Напомнив, по аналогичному факту 2017 году в этом же городе педофил приговорен к пожизненному заключению, депутат Мажилиса подчеркнула, что нынешняя ситуация в г.Сатпаеве находится на строгом контроле государственной власти.

"Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел совещание, на котором даны четкие указания акиму Карагандинской области, руководителям правоохранительных органов страны по организации объективного и тщательного расследования произошедшего с полным информированием общественности об его итогах", - резюмировала Г.Бижанова.

Аналогичной позиции придерживается и депутат Мажилиса Арман Кожахметов, подчеркнувший, что согласно действующему законодательству педофилия отнесена в разряд тяжких преступлений. "Надеюсь, правоохранительные органы оперативно проведут расследование и, если преступление имело место, придадут насильника суду.Семье девочки желаю мужества и терпения", - сказал А.Кожахметов.



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Тургумбаев прокомментировал события, произошедшие в селе Шорнак и Сатпаеве

В ночь на 21 июля в поселке Шорнак Туркестанской области между местными жителями произошел бытовой конфликт, переросший в драку с применением камней, который был пресечен участковым инспектором полиции, прибывшим на место происшествия

27.07.2020 / политика и общество



polisia.kz, 24 июля



Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев дал официальный комментарий по событиям, имевшим место в последние дни в Туркестанской и Карагандинской областях, передает корреспондент Polisia.kz.

Напомним, в ночь на 21 июля в поселке Шорнак Туркестанской области между местными жителями произошел бытовой конфликт, переросший в драку с применением камней, который был пресечен участковым инспектором полиции, прибывшим на место происшествия.

– Телесные повреждения получили трое участников конфликта и сотрудник полиции. По фактам хулиганства и применения насилия в отношении представителя власти ведется досудебное расследование, – отметил Тургумбаев.

Также он дополнил, что участники обеих сторон конфликта задержаны и арестованы.

– Вместе с тем, вчера отдельными лицами стали распространяться провокационные призывы к разжиганию национальной розни и заведомо ложная информация. По всем этим фактам полицией также начато досудебное расследование, – резюмировал Тургумбаев.

Сейчас для безопасности граждан в поселке проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

Министр отметил, что обстановка стабилизирована и находится под контролем полиции.

Другое происшествие произошло минувшей ночью в Карагандинской области. В полицию города Сатпаева поступило заявление о пропаже 5-летней девочки. Сразу же была создана следственно-оперативная группа и организованы поисковые мероприятия. Задействован весь личный состав местного отдела полиции и волонтеры.

– Ребенок спустя несколько часов был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома и передан медикам. В этой же квартире был задержан подозреваемый и доставлен в органы внутренних дел, – сообщил Тургумбаев.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

– Его действия квалифицируются по двум статьям Уголовного кодекса – похищение человека и изнасилование малолетней. На произошедшее остро отреагировали жители города. Они собрались на месте происшествия. Отдельными лицами были предприняты попытки совершения хулиганских действий, умышленного повреждения имущества. Все эти действия полицией были пресечены. В настоящее время обстановка в городе Сатпаеве стабильная, ситуация находится под контролем, – отметил Ерлан Тургумбаев.

Министр также сообщил, что органами внутренних дел приняты необходимые дополнительные меры по обеспечению охраны общественного порядка.

В обоих случаях МВД в ходе мониторинга социальных сетей выявило попытки провокаторов использовать данные происшествия для дестабилизации обстановки.

– В сети сброшены фото и видео, не имеющие отношения к произошедшему. В связи с этим прошу граждан доверять только официальным данным государственных органов и не участвовать в распространении заведомо ложной информации, и не поддаваться на провокационные призывы. Все нарушители общественного порядка в городе Сатпаеве полицией будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом, – обратился к гражданам министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.



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Умирзак Шукеев: Ситуация в Шорнаке находится под контролем

Аким Туркестанской области принял участие в заседании оперативного штаба, созданного в селе Шорнак. Глава региона поблагодарил сотрудников штаба за оперативное реагирование и систематическую работу, направленную на поддержание спокойствия и порядка в регионе

27.07.2020 / политика и общество



Пресс-служба акима Туркестанской области, 24 июля



Аким Туркестанской области принял участие в заседании оперативного штаба, созданного в селе Шорнак. Глава региона поблагодарил сотрудников штаба за оперативное реагирование и систематическую работу, направленную на поддержание спокойствия и порядка в регионе. После встречи аким области встретился с жителями села и прокомментировал ситуацию.

"Шорнак – поселок с тысячелетней историей. О ситуации, которая произошла здесь уже говорят по всей стране. Ваше село всегда было образцовым, где царят спокойствие, согласие и единство. Конечно, не обошлось без провокаторов, искажающие информацию в социальных сетях. Не надо их слушать, а тех, кто всячески пытается дестабилизировать ситуацию, мы будем привлекать к ответственности. Нужно призывать молодежь к терпению и укреплять единство", - сказал глава региона, отметив, что особое внимание будет уделено социально-экономическим нуждам жителей региона. В свою очередь, сельские старейшины отметили, что данный инцидент потряс всех жителей.

"В социальных сетях широко распространяется ложная информация. Мы приносим свои извинения, за то, что молодежь стала причиной этого события. Мы казахи и узбеки - братские народы. У нас один язык и одна религия", - подчеркивают местные старейшины.

Вместе с тем, председатель Туркестанского областного узбекского этнокультурного объединения призвал жителей села к единству и солидарности.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством области и правоохранительными органами по ситуации в Шорнаке и дал высокую оценку работе Умирзака Шукеева. В настоящее время установлены все детали инцидента, произошедшего 20 июля, жители села вернулись к привычной жизни. Источник - nomad.su

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