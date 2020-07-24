Блокпост на въезде, спецназ на улицах. Раненые и десятки задержанных. Шорнак после столкновений, - "РА"

06:55 27.07.2020

Блокпост на въезде, спецназ на улицах. Что произошло в селе Шорнак?

Июль 24, 2020



Раненые и десятки задержанных. Шорнак после столкновений



На въезде в село Шорнак на юге Казахстана, в котором живут в основном казахи и узбеки, после конфликта выставили полицейский блокпост, улицы населенного пункта патрулирует спецназ. Силовики пропускают людей и транспорт в село после проверки. Корреспондент Азаттыка побывала в Шорнаке, где, по версии местных жителей, был инцидент с межэтническим окрасом, а по словам властей - бытовой конфликт.



В селе Шорнак, где живет около 11 тысяч жителей, - гнетущая тишина. На улицах почти не увидишь местных жителей. Населенный пункт патрулируют бойцы спецназа. В село прибыли несколько полицейских автобусов, военный автомобиль, пожарная машина. На окраине установили палатку - для силовиков.



Корреспондент Азаттыка видела разбитые в двух домах окна, четыре поврежденных автомобиля. Жители утверждают, что это имущество узбеков.



Сельчане рассказали, что 20 июля между двумя местными парнями произошла перепалка: один просил у другого спички, что-то не поделили, случилась ссора. В ночь на 21 июля группа молодых людей закидала камнями несколько домов в Шорнаке. Жители неохотно говорят об инциденте, отмечая, что такие случаи "бывали и раньше".



Полиция и спецназ в Шорнаке отказываются говорить о причинах конфликта.



Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов сообщил Азаттыку, что в связи с событиями в Шорнаке создан специальный штаб, который изучит обстоятельства.



- 23 июля собралось около 40 молодых людей, они требовали "освободить ребят". Но разговор окончен. Пришли старейшины села, полиция, областной и районный акимат провели разъяснительную работу, все урегулировали. Теперь все решит суд. Сейчас обстановка стабильная, в селе спокойно. Никакого межэтнического конфликта нет, только бытовой конфликт, - сказал заместитель акима.



Автомобиль с разбитыми окнами в селе Шорнак. Туркестанская область, 23 июля 2020 года.

Калкаманов говорит, что блокпост на въезде в село установлен в связи с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, в Шорнаке выявлены заразившиеся COVID-19. На вопрос о том, зачем в населенный пункт ввели спецназ, чиновник ответил, что это решение приняло полицейское руководство: "Там [после случившегося] задержали более четырех человек, участвовали [в конфликте] более десяти человек, нужно было найти остальных [участников]".



Сообщения о конфликте в Шорнаке начали распространяться 23 июля. Управление здравоохранения Туркестанской области сообщило, что трое жителей села Шорнак были доставлены 21 июля в отделение травматологии центральной городской больницы Туркестана. В управлении Азаттыку сказали, что пациенты 1997 и 1998 года рождения получили ранения средней степени тяжести и угрозы их жизни нет. Еще один житель, 1998 года рождения, госпитализирован с ранением в глаз, его состояние оценивается как тяжелое.



Дом с разбитыми окнами в селе Шорнак. 23 июля 2020 года.

Областной департамент полиции сообщил в четверг, что в Шорнаке между мужчиной и его односельчанами произошла "потасовка, переросшая в хулиганство". По данным полиции, позже к дому потерпевшего подъехали неизвестные лица, "которые стали забрасывать камнями его дом и дома" по соседству. В результате ранения получили три человека. Прибывший к месту участковый полицейский получил телесные повреждения, сказано в заявлении полиции. В полиции отвергли межэтнический характер инцидента.



На распространенной в социальных сетях видеозаписи запечатлен мужчина в полицейской форме со следами крови на рубашке и лице. На кадрах стоящие рядом с ним люди осуждают действия "закидывавших камнями". В заявлении департамента полиции сказано, что участковый инспектор "не допустил применения огнестрельного оружия" сельчанами.



В министерстве внутренних дел Казахстана заявили о задержании четырех человек, двое из них взяты под стражу с санкции суда. "По факту хулиганства ведется досудебное расследование", - говорится в сообщении, опубликованном на ведомственном сайте. Вместе с тем в сообщении отмечено, что полиция проверяет "социальные сети на предмет провокаций" и уже "установлено шесть человек, причастных к распространению фейковых сообщений". МВД утверждает, что в Интернете рассылаются старые видео и звучат призывы к совершению противоправных действий и насилию.



24 июля глава МВД Ерлан Тургумбаев сообщил о задержании участников конфликта с обеих сторон и об аресте четырех человек. Он сказал, что досудебное расследование ведется по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти", поскольку сотрудник полиции, прибывший на место происшествия получил "телесные повреждения".



Разбитые окна автомобиля на улице в Шорнаке.

Областной акимат сообщил о задержании 80 человек, направлявшихся в ночь на пятницу в Шорнак.



На видеозаписях, распространяемых в Сети в последние дни, говорится о конфликте между казахами и узбеками в Шорнаке.



В сообщении МВД говорится, что "распространяемые слухи о нападении на участкового в поселке Шорнак лиц узбекской национальности являются ложью и не соответствуют действительности".



Инциденты с межэтническим оттенком случались в Казахстане и прежде, порой они перерастали в волнения и погромы. В феврале этого года в конфликте между казахами и дунганами в Кордайском районе Жамбылской области погибли 11 человек.



Силовики в селе Масанчи. Жамбылская область, 26 февраля 2020 года.



Власти после таких событий, как правило, говорят, что случившееся - бытовой конфликт или столкновения за передел сфер влияния в криминальной среде, отвергая этническую подоплеку. Руководство Казахстана позиционирует государство как пример страны, где мирно сосуществуют "сто народов", сохраняется межэтнический и межконфессиональный мир.



Этнические дунгане из приграничных казахстанских сел пересекают границу с Кыргызстаном в местности рядом с городом Токмок. 8 февраля 2020 года.



Дилара ИСА

Дилара Иса - репортер Азаттыка в городе Шымкенте. Родилась в феврале 1986 года. Окончила Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева и Казахский национальный педагогический университет имени Абая в Алматы. Работала в газете "Жас Алаш". С 2012 года сотрудничает с Азаттыком.



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