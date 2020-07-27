События в Сатпаеве - шаг до точки кипения общества? - М.Шибутов

07:03 27.07.2020

СОБЫТИЯ В САТПАЕВЕ – ШАГ ДО ТОЧКИ КИПЕНИЯ ОБЩЕСТВА? На минувшей неделе в г. Сатпаеве Карагандинской области Казахстана преступление в отношение ребенка вызвало беспорядки. Многие эксперты отмечают, что такая реакция – еще один показатель крайней степени социального недовольства в стране. Напомним, что пропавшая пятилетняя девочка в Сатпаеве, которую искали всем городом, была найдена в квартире незнакомого мужчины. Его задержали, против него заведено два уголовных дела – о похищении и изнасиловании ребенка. Однако задержание предполагаемого виновника не удовлетворило жителей города. Той же ночью толпа людей вышла на улицу с требованием выдать подозреваемого, чтобы устроить самосуд. В ходе беспорядков, по данным руководителя пресс-службы акима области, были сожжены несколько машин возле здания местной полиции. На данный момент обстановка в городе стабилизирована. Тем не менее, событие вызвало огромную реакцию в социальном и информационном полях Казахстана – от возращения к вопросу приемлемости смертной казни до оправдания возможного самосуда над педофилом.



Всеобщее возмущение и гнев, которые вывели сатпаевцев на улицу, в Казахстане уже называют маркером социального недовольства населения в стране. Как заметил в своем Telegram-канале политолог Марат Шибутов: Такая острая реакция народа в Сатпаеве говорит о том, что общественно-политическая ситуация накаляется – народ очень сильно устал, зол и готов на противоправные действия. Так что надо гайки развинчивать, а то пар котел разорвет. Директор центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев на своей странице в Facebook призывает власть к более детальному и внимательному диалогу с гражданами: Акимы всех уровней и их заместители должны уметь выходить к людям и разговаривать с ними, чтобы снизить накал страстей и погасить различные беспорядки. Государству мало быть слышащим в текущей ситуации. Важно становиться на всех уровнях и сферах говорящим, причем лицом к лицу, строго по делу и с ответом за свои слова. Реакцию людей в интервью газете "Литер" так поясняет руководитель общественного фонда "Не молчи" Дина Смаилова: Люди боятся и думают: "А вдруг, его не накажут. Вдруг, придет какой-то агашка и вытащит его". У нас ведь часто многое так решается. Люди уже не верят власти. Юристы же призывают не забывать, что недовольство недовольством, но самосуд не решение. Об этом напоминает председатель столичного филиала РОО "Казахстанский союз юристов" Серик Беркамалов: В части призыва граждан к самосуду, как юрист, не могу согласиться. Самосуд само по себе уже является преступлением.



Людей, конечно, понять можно. Это является эмоционально тяжелым преступлением, поэтому многие бурно реагируют на это. Однако в любом случае мы живем в правовом государстве, нужно действовать по закону От трагедии до трагедии: перманентная реформа МВД Казахстана Несмотря на противоправность действий толпы, понятно, что такая форма протеста объясняется и накопленным недоверием населения к правоохранительным и судебным органам. К тому же свой отпечаток наложили обусловленные распространением COVID-19 очередные ограничительные меры и сложное экономическое положение казахстанцев, вызванное экономическим кризисом. Так что события последней недели не только вернули в общественный дискурс вопросы справедливости наказаний и обязательной ответственности за них, но и доказали, что сегодня любой акт недовольства может стать точкой кипения для казахстанского общества.