Новый уят - казахские тои (пирушки) в зеркале пандемии, - О.Шегирбаев

07:05 27.07.2020 Пандемия COVID-19 сильно повлияла на многие стороны общественной жизни в Казахстане, включая и вопросы культуры. В последние несколько дней сначала на просторах социальной сети Facebook, а затем и на других платформах и новостных сайтах разгорелся своеобразный спор о сути казахского уята (в переводе с каз. – стыд, совесть). Так, 18 июля крупный бизнесмен, общественный деятель и глава строительной компании BI-group Айдын Рахимбаев разместил на своей странице Facebook обширный пост, где отметил, что "казахский ұят стал одной из причин более 1.5 млн заболевших COVID у нас в стране". В своих рассуждениях А. Рахимбаев отмечает, что нормы социального этикета казахов стали причиной многих сборищ, торжеств (тоев), что и позволило коронавирусу распространиться с такой быстротой. В тот же день многие пользователи Facebook в ответ отметили, что вовсе не уят стал причиной нехватки лекарственных средств и неготовности медучреждений Казахстана к эпидемии COVID-19. 25 июня президент Казахстана К.-Ж. Токаев в своем обширном интервью газете "Ана тілі" подчеркнул, что "сейчас не время восхищаться традициями проведения тоев в духе поговорки "Той тойға ұлассын". В технологическую эру мы должны оставить в прошлом праздные разговоры, самовосхваление. Даже в нынешнее время угрожающей миру пандемии некоторые граждане в своих письмах просят меня разрешить проведение тоев". Подобная критика из уст главы государства оправдана, учитывая, что одна из первых скончавшихся от КВИ в Казахстане принимала участие в нескольких тоях, ездила в гости на кудалык (сватовство) в Алматы, после этого еще была в гостях в г. Шу и везде передвигалась на поезде. Кроме того, как уже отмечалось в материалах Ia-centr.ru, несоблюдение режима, а также проведение празднеств стало одной из причин широкого распространения КВИ в Атырауской области. Почему же казахи отчаивались проводить тои даже в период пандемии, и как сейчас в казахском обществе меняется восприятие этой и других норм общественного этикета? Разгадка в истории Как известно, до XVIII-XIX веков казахи в большинстве своем были кочевым народом. Имелся запрет на женитьбу внутри одного рода до седьмого колена. Поэтому казахи всегда знали свое генеалогическое древо как минимум до седьмого деда. Эта норма сильно ограничивала молодых людей, приходилось искать женихов и невест в более отдаленных аулах, с которыми ранее не было кровных пересечений по прямой линии. При этом проведение свадьбы сопровождалось длительной подготовкой и церемониалом. Так, до самой свадьбы проводился кудалык (сватовство), позднее проводился обряд сырға салу – на невесту будущие родственники надевали серьги, что являлось одним из последних шагов перед свадьбой. После этого проводилась первая свадьба со стороны невесты (қыз ұзату или проводы невесты), когда невесту забирали из родного дома, и только после этого проводилась основная свадьба со стороны жениха. Подобные тои собирали и собирают от 100-500 человек в зависимости от региона страны. И подобных причин для проведения тоев у казахов достаточно много: рождение ребенка, 40 дней после рождения ребенка, год ребенку (тұсау кесер – перерезание пут на ногах), поступление в школу, не говоря уже о различных юбилеях, похоронах, поминках, которые также собирают большое количество людей. Может показаться непонятным, для чего постоянно люди собираются в таких больших количествах, но как уже отмечалось ранее, казахи были в основном кочевым народом, и проведение подобных мероприятий являлось одним из немногих шансов поддерживать родственные отношения с дальними родственниками. Посещение тоев также являлось/является одной из обязанностей родственников, пускай и дальних. Это и проявление уважения, и обмен новостями о делах семейных, и возможность заключения определенных деловых договоренностей. Если старшие представители не могут выдвинуться в дорогу сами, они должны определить, кого отправить на мероприятие. Участие воспринимается как обязательство, иначе – это уже неуважение и т.н. уят.



Несмотря на 70 лет большой советской истории, данные традиции в казахском обществе сохранились, и проведение обширных тоев пришло в XXI век. "Той-Бизнес" против здравого смысла? Вопрос целесообразности проведения обширных тоев, в основном свадеб, уже неоднократно всплывал в общественном диспуте Казахстана. Некоторые молодые люди отказывались от проведения больших свадеб. Тогда даже если и принималось решение проводить большое мероприятие, то пытались хотя бы ограничиться одной свадьбой, без проведения қыз ұзату. Хотя подобные факты и являются исключением из правил, имеется ряд сторон несогласных с пересмотром "этикета". В первую очередь сами родители, которые считают необходимым проведение больших свадеб. Кроме того, многие казахи считают себя обязанными проводить большие мероприятия, т.к. их самих неоднократно приглашали на подобные тои. Теперь по правилам хорошего тона нужно ответить благодарностью и пригласить уже на свой праздник. Другая "несогласная" сторона – некоторые представители шоу-бизнеса, певцы, актеры, которые получают солидные гонорары за работу тамадой на торжествах.



В народе данную сферу деятельности уже прозвали "Той-Бизнес". В аргументах "против" тоев есть еще и финансовый вопрос – проведение одного подобного мероприятия может стоить от 1 миллиона тенге. Верхняя планка затрат при этом размыта и зависит от места проведения тоя, культурной программы, популярности тамады, выступающих коллективов на торжестве, и, конечно же, от меню. При этом многим семьям приходится брать кредиты для проведения данных торжеств, которые позже приходится выплачивать всей семье. Перемен требуют умы, но не сердца? Необходимость модернизации общественного сознания отмечал еще в 2017 году Первый Президент страны – Елбасы Нурсулан Назарбаев в своей программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания". Конечно, про саму целесообразность/нецелесобразность проведения тоев в статье не указано, однако указан другой императив – Казахстану необходимо сохранить национальную культуру с переводом ее на новые рельсы. Как отмечал политолог Газиз Абишев в статье для Ia-centr.ru, отмеченная модернизация ставила целью сформировать новое мышление у широких масс населения.



Однако проблема в том, что саму программу модернизации общественного сознания "Рухани Жаңғыру" на самом деле в Казахстане не поняли ни в Центре, ни на местах. Лучшим доказательством этому служит текущая ситуация, когда в разгар пандемии находятся граждане страны, которые обращаются к президенту с просьбой разрешить проведение тоев. А как у соседей? Необходимо понимать, что данная традиция является общей для всех тюркских и персидских народов, с подобными проблемами сталкиваются и другие страны Центральной Азии. Например, в Узбекистане еще в прошлом 2019 году Парламент РУз утвердил порядок проведения свадеб: в семейных торжествах могут принимать участие до 200 человек, а в угощении пловом, связанным с этими мероприятиями – до 250. В двойной свадьбе могут участвовать до 250 гостей, на плове – до 300. Отмечалось, что "такие отрицательные проявления и пороки, как тщеславие, стремление показать себя, пренебрежительное отношение к социальному положению других людей, чрезмерное расточительство, игнорирование традиций и обычаев народа".



Однако, как показывает практика, в период пандемии Узбекистан также столкнулся с проблемой уята. Многие семьи в начале марта перенесли торжества с апреля на конец марта, опасаясь введения жесткого карантина. При этом борьбу проведению пышных торжеств Президент Узбекистана Ш. Мирзиеев объявил еще в 2018 году. Аналогичный запрет на большое количество людей на торжествах введен и в Таджикистане, где ограничено и количество гостей, и например, количество баранов, которых можно отправлять на убой. Нарушение правил проведения мероприятия влечет за собой штраф вплоть до четырех тысяч долларов, повторных нарушителей - до 5 700 долларов. Причинами подобных мер в Узбекистане и Таджикистане, помимо воспитательных целей, является стремление оградить граждан от ненужных трат, так как многие, как и в Казахстане, берут кредиты для проведения тоев, загоняя себя в длительную кабалу. Что дальше? Сегодняшний общественный диспут, переходящий из застенка интернет-пространства в реальную жизнь, дает хороший стимул для пересмотра ценностей казахов в XXI веке, когда некоторые атавистические традиции и привычки могут уйти в прошлое.



Сегодня проблема общения на дальних расстояниях с учетом развитых технологий уже не стоит. Режим ЧП и массовый переход в онлайн-пространство показал, что даже свадьбы можно играть в онлайн-формате без излишних затрат. Идет и пересмотр значения "Ұят", несколько лет назад данный термин использовался исключительно поборниками морали, протестующими против открытого внешнего вида девушек. Сегодня данное слово начинают использовать уже в отношении людей, переходящих грань общепринятой морали. Например, к продавцам соли из озера Кубейтуз, людям, мусорящим на территории охранной зоны национального парка "Боровое" и любым другим нарушителям общественных норм.



Ожет Шегирбаев Источник - ia-centr.ru

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