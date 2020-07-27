Балбак Тулобаев назначен полпредом (губернатором) Иссык-Кульской области Киргизии

07:09 27.07.2020

Балбак Тулобаев назначен полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов, сообщили в правительстве.



Б.Тулобаев ранее занимал должность руководителя аппарата мэрии Бишкека.



Ранее должность полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области занимал Акылбек Осмоналиев, он назначен 1-м заместителем руководителя Аппарата правительства КР.