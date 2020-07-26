Сарадж и Эрдоган готовятся к войне и миру в Ливии, - "НГ"

07:31 27.07.2020

Лидеры ПНЕ и Турции обсудили, нужно ли затевать решающее сражение с Хафтаром – битву за Сирт



В Стамбуле глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Фаиз Сарадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели экстренные переговоры. Их подробности неизвестны. Но, вероятнее всего, они связаны с предстоящими событиями в Ливии: намечающимися боями за стратегически важный город Сирт, захват которого может переломить весь ход гражданской войны в стране, и решением вопроса о власти в самом ПНЕ.



Визит Сараджа к своему союзнику и покровителю не был анонсирован и обошелся без заявлений для прессы. Известно, что оба политика поговорили за закрытыми дверями во дворце Вахдеттин, и их беседа длилась несколько часов. Первое напрашивающееся объяснение экстренного визита лидера ПНЕ – ситуация вокруг Сирта. Этот город является своеобразным "ключом" к "нефтяному полумесяцу". Так называют побережье залива Сирт, где расположены почти все ливийские нефтяные терминалы. Контроль над ними будет означать, что Сарадж, а вместе с ним и Турция добились решительного перелома в войне. Поэтому Египет, союзник врага ПНЕ – Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, ранее дал понять, что прямо вмешается в конфликт, если наступление на Сирт начнется. Египетский парламент в понедельник, 20 июля, предоставил президенту страны Абдель Фаттаху ас-Сиси право применить войска за рубежом. То есть в Ливии.



Хотя в район Сирта и Аль-Джуфры войска ПНЕ уже вышли, на линии фронта ситуация не меняется уже который день. Тем временем на дипломатическом фронте стороны, заинтересованные в том или ином разрешении ситуации, развили большую активность. 21–22 июля в Анкаре побывала российская делегация во главе с замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым. "Были подробно обсуждены различные аспекты ближневосточных проблем с акцентом на задачи скорейшего прекращения боевых действий и обеспечения долгосрочного урегулирования в Ливии", – говорится в сообщении МИД РФ. Судя по тому, что с тех пор войска ПНЕ не сдвинулись с места, российские условия возобновления мирного диалога продолжают обсуждаться и в Триполи, и в Анкаре. Сарадж оказывается в непростой ситуации. Снята осада Триполи, ПНЕ находится в положении не обороняющейся, а победоносно атакующей стороны. Поэтому велик соблазн развить успех. Но и последствия атаки Сирта очевидны.



Последнее время проявился еще один фактор, который должен подтолкнуть Сараджа к каким-либо решениям. Обострилась борьба за власть внутри самой ПНЕ. Недовольство вызывают амбиции министра внутренних дел Фатхи Али Башаги. Опираясь на своих земляков из Мисураты, он пробует подчинить себе все вооруженные формирования, противостоящие Хафтару. Башага делает попытки ограничить власть Сараджа. Самый яркий пример противостояния между ними – это война указов, связанных с авиаперелетами. Башага издал распоряжение о согласовании с МВД всех частных, регулярных и коммерческих рейсов из ливийских аэропортов, Сарадж это распоряжение отменил. В выпущенном им разъяснении госслужащим четко указывается, что МВД имеет право только запрашивать имена пассажиров, и не более того. А разрешения на взлет и посадку – это прерогатива премьер-министра. Но МВД все равно по своему усмотрению задерживает рейсы, не оставляя намерения взять под контроль авиаперевозки. Свежий акт "войны" Башаги и Сараджа – это намерение главы ПНЕ привлечь к ответственности должностных лиц Мисураты за то, что те допустили в страну Бернара-Анри Леви. В вину этому французскому писателю и публицисту, близкому к экс-президенту Франции Николя Саркози, ставятся его произраильские симпатии. Леви прилетел в субботу на частном самолете. В эфире ливийского телевидения он заявил, что прибыл в страну как журналист. Леви побывал в относительно недавно отбитом у ЛНА городе Тархуна, где силы ПНЕ обнаружили массовое захоронение. Десятки убитых, утверждают в Триполи, стали жертвами войск Хафтара.



В ливийских СМИ сообщалось, что в планах Леви была встреча с Башагой. Но тот это категорически опроверг. "Правительство не приглашало какого-либо журналиста посетить Ливию", – написал он в своем Twitter. Сам Леви в той же социальной сети сообщил, что по пути в Мисурату конвой, в котором он находился, пытались блокировать. Писатель пообещал позднее подробно написать обо всем, что с ним произошло.

Геннадий Петров



26.07.2020