Армейская элита Турции редеет из-за аппаратных войн. "Архитекторы" операций Эрдогана в Сирии ушли в отставку

07:33 27.07.2020

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

26.07.2020



Последние отставки внутри командования Вооруженных сил (ВС) Турции стали свидетельством раскола армейской элиты. Об этом заявил "НГ" бывший депутат турецкого парламента и старший директор турецкой программы в американском Фонде защиты демократии Айкан Эрдемир. Так он прокомментировал состоявшееся накануне ежегодное заседание Высшего военного совета страны. По итогам этой встречи в отставку были вынуждены уйти известные военачальники Метин Темель и Зекаи Аксакаллы, которые фактически добывали президенту Реджепу Тайипу Эрдогану победу на севере Сирии.



Эрдемир не сомневается, что итоги заседания говорят об усилении аппаратных войн. "Решения Высшего военного совета Турции указывают на трещины внутри высшего командования ВС, а также внутри сохраняющегося союза Эрдогана с националистами, – отметил бывший депутат. – Зекаи Аксакаллы и Метин Темель, двое из 30 генералов и адмиралов, вынужденных уйти в отставку, не только сыграли ключевую роль в срыве попытки переворота 2016 года, но также командовали турецкими трансграничными операциями в Сирии. После быстрого продвижения по службе они, как считалось, были очень близки к Эрдогану". В пользу этого, по оценкам Эрдемира, говорят и выпады Темеля в адрес оппозиции накануне выборов президента Турции в 2018 году.



По мнению собеседника "НГ", отставка Аксакаллы и Темеля является признаком противоречий между этими двумя генералами, представляющими националистические круги, с одной стороны, и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и главой Генерального штаба ВС Яшаром Гюлером – с другой. Последние, как отмечает Эрдемир, являются сторонниками развития отношений с США и НАТО. "Тот факт, что Эрдоган дал зеленый свет отставке обоих генералов, показывает, что он готов отказаться от националистов, когда почувствует, что они больше не нужны, – отметил экс-депутат. – В конечном счете Эрдоган будет искать пути полной консолидации власти, заменив всех тактических партнеров, включая офицеров-националистов, лоялистами, которые более склонны разделять его мировоззрение".



Драйвером всех турецких операций на севере Сирии был страх усиления военного и политического потенциала сирийских курдов, которые в январе 2014 года объявили о создании в северных районах Арабской Республики своего полугосударственного образования. Первые операции ВС Турции назывались "Щит Евфрата" (2016–2017) и "Оливковая ветвь" (2018). В октябре 2019 года турецкий лидер объявил о старте новой военной кампании – "Источник мира". Ее целью было названо "уничтожение террористического коридора" вдоль турецко-сирийских рубежей, формирование там зоны безопасности глубиной в 30 км и протяженностью 440 км, куда впоследствии, по задумке, должны были переселиться до 2 млн сирийских беженцев.



Интересно, что несколько месяцев назад турецкое руководство уже принимало громкое кадровое решение, которое нанесло удар по группе условных националистов внутри армии. Так, контр-адмирал Джихат Яйджы, который командовал Военно-морскими силами (ВМС), президентским указом был переведен на работу в Генеральный штаб. После этого влиятельный военачальник был вынужден подать в отставку. Ситуация стала шоком для местных политических и армейских кругов. Яйджы был широко известен как автор концепции компьютерной программы, которая помогала определять внутри ВС потенциальных сторонников движения ФЕТО опального проповедника Фетхуллаха Гюлена, считающегося организатором путча 2016 года.



Контр-адмирал также прославился как "архитектор" договоренностей о сотрудничестве между турецким руководством и ливийским Правительством национального согласия (ПНС), которое базируется в Триполи. Целый пакет соглашений, который был подписан в Стамбуле 28 ноября 2019 года, предусматривает обучение и подготовку военнослужащих, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между оборонными ведомствами Турции и Ливии. Заключенные между Анкарой и Триполи меморандумы о взаимопонимании стали юридической базой турецкой военной интервенции в Ливию – для помощи ПНС в борьбе с Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.



Яйджы, по сообщениям западных СМИ, имел серьезные разногласия с министром национальной обороны и главой Генштаба. В связи с этим не было сомнений, что он стал жертвой аппаратной войны, которую развязали в Анкаре с убежденными "государственниками". Вполне вероятно, что в случае сохранения этой тенденции численность высшего офицерского состава ВС Турции будет сокращаться. Согласно появившемуся в 2019 году докладу стокгольмской организации Nordic Research Monitoring Network, только 42 высших офицера из 325 в Турции смогли сохранить свои должности или получить повышение по службе после попытки путча четырехлетней давности. Если в 2016 году число высших офицеров составляло 325 человек, то по состоянию на 2019 год оно достигало только 233. Это не может не отражаться на настроениях внутри армейской элиты.