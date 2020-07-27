Аким Талгарского района Алматинской области Жолан Умаров умер от "пневмонии"

07:36 27.07.2020

У него осталось четверо детей.



Скончался аким Талгарского района Алматинской области Жолан Умаров, передает zakon.kz.



Прискорбная новость, в которую не хочется верить, но, к сожалению, от нас ушел очень хороший человек и аким, который за короткое время многое сделал для нашего района, - говорится в папблике kris_p_talgar в instagram.

Как сообщили в акимате, он умер от пневмонии сегодня утром.



Жолан Умаров был назначен акимом Талгарского района в сентябре 2019 года.



Он родился 7 июля 1979 года, женат, у него осталось четверо детей.