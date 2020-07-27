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Аким Талгарского района Алматинской области Жолан Умаров умер от "пневмонии"
07:36 27.07.2020

У него осталось четверо детей.

Скончался аким Талгарского района Алматинской области Жолан Умаров, передает zakon.kz.

Прискорбная новость, в которую не хочется верить, но, к сожалению, от нас ушел очень хороший человек и аким, который за короткое время многое сделал для нашего района, - говорится в папблике kris_p_talgar в instagram.
Как сообщили в акимате, он умер от пневмонии сегодня утром.

Жолан Умаров был назначен акимом Талгарского района в сентябре 2019 года.

Он родился 7 июля 1979 года, женат, у него осталось четверо детей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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