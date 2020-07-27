Казах Ербосынулы (расист?) побил негра Лаваля - бывшего чемпиона WBA в бою за три титула

07:47 27.07.2020

Казахстанец Айдос Ербосынулы побил бывшего чемпиона WBA в бою за три титула

28-летний казахстанец успешно защитил три своих чемпионских пояса и одержал 14-ю победу в профессиональной карьере.



В Минске (Беларусь) на турнире по боксу состоялся главный бой вечера, в котором сразились казахстанец Айдос Ербосынулы (13-0, 9 КО) и немец нигерийского происхождения Нуху Лаваль (27-6, 15 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.



Бой в суперсреднем весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стояли три чемпионских пояса, которые принадлежали Ербосынулы - WBO Global, WBC Asia и WBA International.



Этот поединок закончился победой Айдоса Ербосынулы единогласным решением судей, при этом соперник казахстанца дважды побывал в нокдауне.



Таким образом, 28-летний казахстанец успешно защитил три своих чемпионских пояса и одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Лаваль потерпел седьмое поражение в профи.



Добавим, что за плечами Нуху немало титульных боев - к примеру, он был чемпионом WBA Inter-Continental в среднем весе.