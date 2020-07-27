Вторая волна эпидемии обрушилась на Японию

07:58 27.07.2020

Это случилось в тот же день, когда правительство Синдзо Абэ начало рекламную кампанию туризма.



Вторая волна эпидемии ударила по Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.



Это случилось в тот же день, когда правительство Синдзо Абэ начало рекламную кампанию туризма, что вызвало беспокойство региональных властей, пишет общественный телеканал NHK.

Пандемия COVID-19 похожа на бурный поток воды, который разрушает плотину. До начала июля в Токио регистрировали не более 100 случаев заболевания в день, в последнее воскресенье заболели 239 человек.



Особенно беспокоит то, что пик заболевания приходится на Токио. Губернатор столицы Юрико Коике в очередной раз призвала жителей соблюдать базовые санитарные нормы: Носите маски и не говорите громко, чтобы задержать капли слюны, когда вы обедаете в ресторане, чтобы остановить распространение болезни.