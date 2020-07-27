Идлибский фронт пришел в движение: сирийская армия готовит наступление

15:42 27.07.2020

Во второй половине дня 26 июля сирийская армия начала наносить удары по позициям боевиков-исламистов на южном, юго-восточном и юго-западном участках фронта в сирийском Идлибе. Работала артиллерия 4-й и 7-й механизированных дивизий, 25-й дивизии спецназа ВС Сирии, пишет в понедельник портал "Военный обозреватель".



Под удар попали практически все прифронтовые селения горного региона Джебель аз-Завия, где находятся позиции террористов "Хурас ад-Дин", "Исламской партии Туркестана" и других группировок: Аль-Бараа, Фатира, Сфухон, Маарат Мукхус, Айн аль-Руз. В небе были видны российские разведывательные беспилотники.



Боевики периодически отвечали. Под селением Дадих, недалеко от трассы М-4 (Алеппо - Латакия), им удалось подбить армейский танк. Вечером в воскресенье обмен ударами активизировался, взрывы были слышны в окрестностях Кенсафра, Дейр-Сунболь, Аль-Анкави, ряда селений в долине Аль-Габ (на административной границе провинций Идлиб и Хама).



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Массированный ракетно-артиллерийский удар был нанесен по укрепрайону боевиков близ поселка Кабани (провинция Латакия).



Последнюю эскалацию в регионе сирийские источники рассматривают в качестве признака возможного начала наступательной операции правительственных войск в Идлибе, где с марта действует режим прекращения огня.



Как сообщало EADaily, в последнее время в южном секторе идлибского фронта - горной местности Джебель аз-Завия и долине Аль-Габ - наблюдается концентрация сирийской армией дополнительных сил. В этом районе продолжают действовать сразу несколько террористических группировок, включая "Хурас ад-Дин" и "Исламскую партию Туркестана", что является нарушением российско-турецких договоренностей от 5 марта текущего года.



Самолеты сирийских ВВС 14 июня уничтожили колонну террористов в районе Джебель аз-Завия на юге провинции Идлиб. Боевики из группировки "Хурас ад-Дин", считающейся сирийским филиалом террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России), передвигались между населенными пунктами Дейр-Сунбуль и Аль-Бараа. В результате авиаударов десятки террористов погибли и получили ранения, выведены из строя несколько единиц бронетехники и военно-транспортные средства. В составе колонны находились также боевики запрещенной в России "Исламской партии Туркестана", большая часть которой состоит из наемников-уйгуров (тюркский народ, проживающий в автономном районе Синьцзян на северо-западе Китая). Вскоре после воздушного рейда ВВС Сирии российская авиагруппа нанесла самый мощный удар с начала марта по террористам в нескольких районах на административной границе провинций Идлиб и Хама. Сообщалось об ударах ВКС РФ в районе Аль-Бараа на южном участке идлибского фронта.



Напомним, Россия и Турция по итогам шестичасовых переговоров 5 марта в Москве договорились установить в Идлибской зоне деэскалации новый режим прекращения огня, вступивший в силу с 00.01 по местному времени 6 марта. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 на северо-западе арабской республики. Также было условлено с 15 марта начать совместное патрулирование российских и турецких военных вдоль участка указанной трассы от населенного пункта Трумба (в двух километрах к западу от города Саракиб) до поселка Айн аль-Хабр. Соответствующая договоренность оформлена в виде дополнительного протокола к Сочинскому меморандуму министров обороны России и Турции от 17 сентября 2018 года.

27 июля 2020