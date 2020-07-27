Х. Джалилова: "Смерть людей на вашей совести!". Как меня лечили от КОВИД в Самарканде

16:20 27.07.2020

ХУРШИДА ДЖАЛИЛОВА: "СМЕРТЬ ЛЮДЕЙ НА ВАШЕЙ СОВЕСТИ!"



Понедельник, 27 Июля 2020



Об этом обязательно надо было написать! Обещала! Люди должны знать о происходящем в действительности в закрытых стационарах лечения Ковид-19. Об одном, где я сама провела сутки, и сбежала на следующий день.



На четвертый день недомогания почувствовала себя плохо, обратилась за помощью в хокимият [Самаркандской] области. Помощник хокима помощь организовал оперативно. На связь вышли глава здравоохранения города, главврач поликлиники 4. Три "скорых" были у меня дома. ВСЕМ ИМ НИЗКИЙ ПОКЛОН! СПАСИБО! Мне посоветовали лечь в стационар (мало ли что может произойти, боль в легких), я, испугавшись, согласилась. Было сказано, что клиника Шамсиева детской хирургии, на Некрасова, рядом с областной больницей, оборудовали по больным Ковидом.



"Скорая" привезла, поручила меня, уехала. Меня подняли на пятый этаж, потом по моей просьбе спустили на 4 этаж. В здании невозможно находиться, дышать. В каждой палате по пять, по шесть человек. Все больные - легкой, тяжелой формой лежат вперемешку.



Меня "по большому блату" положили в палату из двух мест. Хотя никого не пускала, но в узком коридоре сталкиваешься с больными. Врачи в скафандрах между больными и моей палатой, контакт идет. Врач провел осмотр, слушая из моих уст, что беспокоит? Никакого оборудования для оказания помощи внутри нет! Просила сделать снимок легких, сдать общие анализы, быстрее что-то делать! Но всего этого не дождалась по [той] причине [что], нет ни аппарата УЗИ, лаборатория клиники не обслуживает больных этой красной зоны. Единственное, смогла сдать тест на Ковид.



Через 4 часа пришел врач, попросил освободить эту палату, так как прибыла молодая семья с тремя малолетними детьми. Как не согласиться? Я мать - согласилась. После меня, не проведя дезинфекцию, завели их. (Значит и я было не в чистой зоне). Просидела в коридоре около двух часов. Тот же молодой врач попросил меня вернуться обратно в ту же палату, так как семью перевели. Снова без обработки я зашла в палату.



За целые сутки, не было произведено ни одной увлажняющий уборки по всему коридору, палатам. Больные передвигаются. Никакой пищи не давалось. Я была голодная до вечера. Вечером сын привез покушать, но я не смогла, мне становилось хуже, почки переставали работать. Стала опухать, пальцы ног распухли, не слушались.



При разговоре с больными [те] говорили, что ответы с тестами не получены у них по 5-6 дней. Кого привезли с гостиницы Регистан и запихнули в общие палаты с тяжелобольными, способствуя их заражению, не доставляют ответы тестов, оказавшиеся отрицательными.



Я своими глазами видела знакомую, которая задыхалась, просила о помощи, ходя по коридору. Ей не оказывалось реанимирование, никакого вида! На следующий день я узнала о ее смерти.



Не могу успокоиться, что не помогла ей. Не подняла шум. При разговоре с ней, она говорила, что 7-й день болеет, ответа теста еще нет. Она не умерла от Ковида! Она умерла из-за невнимания, неоказания помощи врачами! И в таком состоянии больных было 7-8 человек. Уверена, никто не вышел оттуда живым.



Почему, подстроив клинику под больных, [ее] не оборудовали и не оснастили всем необходимым для лечения?! Деньги, наверное, получены за весь комплект оборудования?! Ложные отчеты идут! Красная зона! Никто не достанет! Все спишется! У врачей под руками нет ничего! Они беспомощны.



Из уст врачей - лечат только Ковид (ответы которых задерживают по 7-8 дней), не проводя никаких обследований, не предотвращая другие протекающие болезни, хладнокровно убиваются люди, которые списываются под Ковид.



Советую всем, не соглашаться ложиться в эту клинику Шамсиева! Это то, что я пережила на себе! Если [бы] не сбежала на следующий день, мне страшно представить, чем это могло [бы] закончиться. И сбежать тебе не дадут, пугая силовиками. Персонал медицинский, работавший там, мне очень жалко! Но они, задыхаясь в своих скафандрах, теряют всю ответственность за свою профессию. На вопросы слышишь ответы зомби: здесь лечат только Ковид! Для честной отчетности необходимо местным властям затребовать установления видеосвязи и собственными глазами наблюдать за происходящим внутри! Насильственная смерть людей на вашей совести!



Хуршида Джалилова, жительница Самарканда