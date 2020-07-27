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Нет лекарств, нет скорых... Письмо Президенту Мирзиееву, с неуважением, - пенсионерка Шаповалова из Ташкента
16:22 27.07.2020

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ МИРЗИЕЕВУ. С НЕУВАЖЕНИЕМ…

Понедельник, 27 Июля 2020

Открытое письмо правительству Узбекистана, [и] в частности, президенту Шавкату Миромоновичу Мирзиееву от жительницы города Ташкента Шаповаловой Ирины Павловны, 1953 года рождения.

Хочу обратится к чиновникам нашей страны. К тем людям, кто в порыве патриотической заботы о населении объявил принудительную самоизоляцию, не объявляя карантин, чтобы граждане платили налоги. К тем, кто запретил общественный транспорт, разрешив такси, и закрыл глаза на то, что цены такси поднялись до небес. К тем, кто закрыл базары, лишив большую часть населения работы, при этом говоря всем сидеть дома, отдыхать и кушать. К тем, кто критикует методы и решения других стран, не видя при этом как его страна опускается на дно все ниже и ниже. К тем, кто обещал лекарственную помощь, при этом не обращая внимания на ценники в аптеках, и кто говорил, что ни один больной не останется без внимания, когда на самом деле люди умирают дома!

Я пенсионер, отработавшая всю жизнь, с 19 лет и до пенсии на наше государство. Я имею пенсию в 720.000 [сумов], что меньше 100$! Я растила ребенка одна, в 90-е, не требуя ни пособия, ни помощи. К сожалению, я не смогла дать дочери достойное образование, мы просто не смогла оплатить контракт. Дочь с 18 лет работала в торговле, и сейчас, благодаря вашим законам, она сидит без работы. Мы живем на мою пенсию с МАРТА месяца! И за это время я не получила НИКАКОЙ помощи от государства! Где исполнение ваших обещаний? Где ваши хваленные волонтеры, снимающие на камеру, как они приносят два кило картошки и почку макарон одиноким старикам? За все это время мне помогали только люди, которые мне ничем не обязаны! Люди, которые, как и мы остались без работы. Которым надо кормить детей, родителей, себя. Почему мы, жители вашей страны, должны просить милостыню друг у друга?

Сейчас я лежу дома. У меня сильные боли в сердце. У дочери проблемы с почками. Что случится, если все станет хуже? "Скорая" приедет к нам? Нет. "Скорая" отказывается ехать! Потому что не хватает "скорых"! Нет машин! Нам привезут лекарства? Нет. Я ходила по аптекам три дня! Нет даже элементарно нужных мне для жизни лекарств. Нет даже валидола. В аптеке мне предлагают замену за огромные для меня деньги! Лекарство дочери, без которого она не может сейчас нормально жить поднялось в цене от 80.000 до 130.000!

Нас примут в больнице? Снова нет! А если мы умрем, кто будет оплачивать наши похороны? Вы, уважаемое государство? У нас нет ни копейки. Вчера дочь потратила ПОСЛЕДНИЕ у нас 6.000, мы купили 4 буханки хлеба. Все. До пенсии осталось жить 19 дней. На 4-х буханках хлеба. Ваши номера помощи не отвечают. Мне опять просить помощи у людей? Мне стыдно перед ними!!! Они сами считают каждую копейку. Почему они должны сжалится и помочь, когда вам все равно на свой народ?!

Вы кричите на встречах, на саммитах, что у нас все хорошо, что Узбекистан - благополучная страна. Дай Бог мы переживем это карантин, и мы уедем. Мечтаю уехать отсюда навсегда. А если нет, то это письмо я размещу во всех соцсетях, каких только можно.

Попрошу перевести его на все языки! Пусть люди знают, что происходит у нас на самом деле! Что люди Узбекистана умирают от голода без лекарств. Что нет НИКАКОЙ помощи от государства! Что скорая больше не приезжает. Что о людях здесь забыли! Мне не страшно. Я не боюсь вас больше. Терять нам уже нечего. Но я положу все свои силы, чтобы опровергнуть тот поток лжи, что вы льете за рубеж, и показать кто вы такие на самом деле!

Источник - Вечерний Ташкент

С неуважением, Шаповалова И.П., жительница Ташкента

Источник - asiaterra.info
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