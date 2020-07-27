Правда или вымысел? В соцсетях пишут, что президент Мирзиеев освободил бывшего зампреда СНБ Хаета Шарифходжаева

16:24 27.07.2020

ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? В СОЦСЕТЯХ ПИШУТ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ МИРЗИЕЕВ ОСВОБОДИЛ БЫВШЕГО ЗАМПРЕДА СНБ ХАЕТА ШАРИФХОДЖАЕВА



Понедельник, 27 Июля 2020



22 июля Зангиатинскую колонию покинул высокопоставленный узник: на свободу был отпущен экс-генерал Службы государственной безопасности (бывшая Служба нацбезопасности) Хает Шарифходжаев, взятый под арест ровно 5 лет назад, сообщается в анонимной рассылке на узбекском языке, распространяющейся в эти дни в соцсетях.



Согласно этому сообщению, выпущенный под личное поручительство президента Шавката Мирзиеева бывший спецслужбист прямиком из зоны направился в свой шикарный особняк, расположенный на улице Буюк ипак йули (бывший центр Луначарского) в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, по соседству с хоромами экс-председателя СНБ Рустама Иноятова.



"Палач, который запомнился Исламу Каримову (покойному президенту страны - ред.) своей беспрецедентной жестокостью и активным участием при расстреле мирного андижанского протеста (в 2005 году; но протест был не только мирным - ред.), вышел на свободу на основании "именного помилования" от президента Шавката Мирзиеева", - говорится в публикации анонимного источника под псевдонимом "Qora Mergan" (в переводе с узбекского "Черный Стрелок" - ред.).



"Возникает вопрос: почему Мирзиеев, годами не реагировавший на бесчисленные призывы национальных и даже международных институтов права о помиловании и возвращении на свободу религиозных и политических узников (скажем, Искандера Худойберганова и Акрома Малика - ред.), буквально в течение одной короткой недели решил столь щепетильный вопрос в отношении неисправимого убийцы, палача и вора Шарифходжаева?" - задается вопросом автор интернет-послания.



По сведениям, дошедшим до "Черного Стрелка", за "адресным помилованием" стоял бывший председатель бывшей СНБ Рустам Иноятов.



"Иноятов пообещал Шавкату Мирзиееву сохранить его "ускользающее" президентство. Убедил его, сказав, что для этого, возможно, потребуется "большая чистка" (репрессии - ред.), и некоторых "чекистов", отбывающих наказание, придется выпустить. И Иноятов предоставил Мирзиееву список лиц, которые должны быть освобождены", - утверждается в рассылке.



Если верить написанному, под давлением обстоятельств (дабы сохранить власть) Мирзиеев якобы вынужден был принять оговоренные условия. Несмотря на то, что сам когда-то был инициатором заключения под стражу Шарифходжаева, сегодня он вынужден был освободить его по личному "именному" помилованию.



В соответствии с распространенной информацией, в списке, представленном Иноятовым президенту, значится также Нодир Туракулов, бывший следователь СНБ. Значит, не сегодня-завтра Туракулов тоже может оказаться на свободе.



"Но это еще не самое худшее. Хуже всего то, что убийцы из рядов госбезопасности, освобожденные благодаря [противоправному] снисхождению Мирзиеева, могут быть восстановлены в своей работе и снова начинать массовые карательные операции против своего народа", - заключает автор сообщения.



Официальные органы традиционно хранят молчание по поводу этой "новости". В соцсетях же продолжаются жаркие споры, разделившие пользователей по разные стороны баррикад: одни считают публикацию вымыслом, другие открыто ругают главу государства, который пошел на подобный не вполне уместный с правовой точки зрения шаг, выпустив на свободу отъявленного преступника и заработав трудноудаляемое пятно на своей репутации перед международным сообществом.



"Это правда? На свободу вышел генерал СНБ Хает Шарифходжаев, которого посадили за государственные преступления? Следом обещают выпустить Нодира Туракулова, палача-садиста... Это что делается? Разве пандемия - повод для отмены приговоров для изуверов в погонах, - возмущаются граждане.



Напомним, в октябре 2018 года Военная коллегия Верховного суда РУз приговорила к срокам от 6 до 16 лет бывших руководителей СНБ, в том числе экс-заместителей председателя службы полковника Шухрата Ташпулатова и генерал-майора Хаета Шарифходжаева, начальника Следственного управления СНБ полковника Нодира Туракулова, следователя Следственного управления Сурхандарьинского областного управления СНБ подполковник Эргашева, следователя Сурхандарьинской областной прокуратуры Шерали Ахмедова, заместителя начальника УВД Сурхандарьинской области полковника Назарова.



Генерал-майор Хает Шарифходжаев был осужден на 6,5 года лишения свободы, причем это его второй срок, но какой приговор ему был вынесен на первом суде, на данный момент остается неизвестным, резюмировало сообщившее об этом издание Центр-1.



Младший брат Хаета Шарифходжаева Джавдат - полковник спецслужб, в 2016 году был приговорен Военным судом Узбекистана к 16 годам заключения за незаконное предпринимательство, коррупцию, вымогательство и присвоение государственных средств в крупном объеме.



Соб. инф.