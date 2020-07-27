Узбекскому народу очень сложно скоординировать свою деятельность, чтобы изменить ситуацию к лучшему, - М.Базаров главе АБР Масацугу Асакава!

16:26 27.07.2020

МИРАЗИЗ БАЗАРОВ: "С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКИЙ, ЛЮБИМЫЙ И УВАЖАЕМЫЙ ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ!"



Понедельник, 27 Июля 2020



Хочу искренне поздравить президента нашей страны с днем рождения и пожелать ему оставаться таким же эффективным, честным и любимым народом руководителем!



В тяжелые времена президент остается гарантом нашей безопасности, стабильности и экономического благополучия, как особенно показали последние месяцы.



В последнее время наш уважаемый президент на раз говорил о важности борьбы с коррупцией, так что мы все должны ему помочь в этом.



Именно поэтому я, повинуясь приказу президента и учитывая теплые чувства, которые испытывает к нему образованная публика в Узбекистане, написал пост, о том, как мы можем помочь в борьбе с коррупцией, и приостановить карантин (просьба ознакомиться, там правда долго читать - минут 7 и поделиться с друзьями)



В итоге на пост откликнулось много людей, это говорит о постепенном росте осознанности и гражданского общества.



В связи с этим я написал открытое письмо АБР и МВФ



Благодаря помощи людей (помогли собрать первичную информацию), неформальной поддержки представителей АБР, юристов, в том числе специалистов из Bankwatch, смог составить официальный запрос в АБР по поводу возможных механизмов борьбы с коррупцией.



Копия оригинала письма на английском



Получил ответ от Dildora Yavmutdinova 0



Думаю, это лишь начало нашего (имею ввиду вас - гражданское общество) плодотворного сотрудничества по поводу повышения прозрачности механизмов расходов.



Ниже представляю примерный (примерный - оригинал выше) перевод письма.



Убедительная просьба ознакомиться с ним и поделиться везде (плюс этим постом), где возможно, необходима дальнейшая информация для роста прозрачности



Уважаемый господин Масацугу Асакава!



Уважаемый совет директоров Азиатского банка развития!



Позвольте мне обратить ваше внимание на ситуацию с финансированием АБР, направленным на то, чтобы помочь узбекскому народу справиться с тяжелой пандемией, но правительство страны злоупотребляет им.



В настоящее время узбекскому народу очень сложно скоординировать свою деятельность, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Поле для гражданского пространства в Узбекистане постоянно сокращается. Традиционные средства массовой информации находятся под контролем государства, что делает социальные сети и блогеров в стране единственным источником достоверной информации. Коррупция, чрезмерная бюрократия и подавление общественных свобод все еще распространены в стране. Поэтому мы просим вашей помощи, участия и надеемся на вашу возможность повлиять на ситуацию.



25 июня 2020 года АБР утвердил заем на 500 миллионов долларов США (Проект | 54160-001), чтобы помочь правительству Узбекистана смягчить негативные последствия пандемии коронавирусной болезни (COVID-19), для оздоровления экономики, сдерживанию распространения вируса, поддержки бизнеса и увеличения социальной помощи населению.



Ссуды от АБР и других международных финансовых институтов помогли создать специальный Антикризисный фонд на сумму почти в 1 млрд. долл. США с целью поддержки социальной сферы, экономических секторов, агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию, строительству больниц и их оборудования, водоснабжения и ирригации.



Однако многочисленные свидетельства в СМИ и социальных сетях говорят о том, что большая часть расходов, вероятно, была потрачена нецелевым образом. Совсем недавно появились очередные новости о растрате денег сотрудниками Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию. Местный блогер Умид Гафуров (Troll.uz) утверждает, что он получил множество сообщений от людей о том, что пациенты с подтвержденным Covid-19 и их родственники были вынуждены подписать документы о якобы полученном лечении стоимостью 30-35 миллионов сумов (~ 3000-3,500 долларов). Позже он также написал, что его подписчики сообщают о многочисленных случаях, когда местные больницы и машины скорой помощи отказывались помогать людям с симптомами и проводить тестирование на коронавирус. Многочисленные комментарии ниже в его постах в Facebook подтверждают эту информацию. Многие из них подчеркнули, что они не могли добраться до местной скорой помощи и не получали никакой медицинской помощи ни в случае Covid-19, ни в любой другой чрезвычайной ситуации.



Другой местный журналист и блогер Алексей Волосевич (AsiaTerra.info) провел исследования строительного сектора и пишет, что резкое "увеличение госдолга совпало с появлением неисчерпаемых финансовых средств у множества неизвестных застройщиков, зарегистрировавших свои фирмы год-два назад; при этом многие из них строительством раньше не занимались... Застройщиками возводятся такие важные объекты как "элитные" жилые комплексы и бизнес-центры, причем, "сажаются" они на уже готовую энергетическую, водопроводно-канализационную и газовую сеть. При этом сносятся частные дома, в том числе признанные памятниками архитектуры, городские парки, зеленые зоны, детские сады, школьные стадионы и спортплощадки. На их местах вырастают "высотки", остающиеся пустыми, поскольку деньги зарабатываются не от продажи квартир, а от "распила" получаемых кредитов".



Кроме того, местный блогер Игорь Цой обсуждает проблемы нецелевого расходования денег, полученных от международных финансовых институтов, помимо растраты. Значительная сумма денег, выделенная в рамках Специального антикризисного фонда, была потрачена не на борьбу со вспышкой Covid-19, а на другие расходы. "Как строительство президентских школ и детских садов помогут в этой борьбе - непонятно"



Таким образом, отсутствует механизм обеспечения прозрачности и общественного контроля над расходами Специального антикризисного фонда в Узбекистане. Местный блогер Алишер Таксанов заметил, что недавно созданное Узбекское антикоррупционное агентство полностью контролируется узбекским правительством, то есть глава агентства - "это чиновник, а не гражданский активист".



Много информации, раскрытой в СМИ и социальных сетях, показывает, что кредиты, выданные АБР, стали лишь катализатором необычайного роста уровня коррупции. Кроме того, коррупция в строительном секторе привела к многочисленным случаям неэкологичного строительства и росту бедности. Более того, из-за карантинных мер, требуемых международными финансовыми учреждениями и введенных правительством Узбекистана, значительная часть людей осталась без дохода и средств для существования.



Еще один важный вопрос, о котором следует помнить АБР, - это безопасность работников на объектах, обслуживаемых клиентами АБР в Узбекистане. АБР должен четко сообщить своим клиентам о важности обеспечения безопасности работников и защиты их от Covid-19. К сожалению, в отчетах говорится, что некоторые клиенты не воспринимают пандемию всерьез. Например, сотрудники Karmanagas (дочерняя компания "Узбекнефтегаза", клиент АБР - Проект | 52322-001, 52322-002) раскрыли информацию о том, что даже базовые требования безопасности, связанные с Covid, были проигнорированы компанией.



Из-за растущей неудовлетворенности узбекского народа возросшей коррупцией во время карантина правительство Узбекистана вероятно приняло меры по ограничению свободного доступа к некоторым социальным сетям, в частности к Facebook. Люди вынуждены пользоваться услугами VPN, как это было во времена предыдущего президента.



Я опубликовал открытое письмо в АБР и МВФ на своей странице в Facebook с просьбой прекратить выдачу любых крупных кредитов правительству Узбекистана, пока не будут созданы механизмы общественного контроля за расходами. Более 1300 пользователей Facebook поддержали мой пост, несмотря на проблемы с доступом к Facebook.



Поскольку еще 100 миллионов долларов планируется одобрить Правлением Банка в августе, я прошу АБР от имени тех, кто поделился моим открытым письмом:



1. Остановить выдачу кредитов правительству Узбекистана до тех пор, пока в стране не будет создана прозрачная система расходования средств АБР (т.е. публичное раскрытие подробных документов по использованию денег);

2. Провести расследование о том, как использовались кредиты, выданные АБР для ответа на Ковид-19, и сделать выводы доступными для общественности;

3. Усилить требования АБР к прозрачности государственных займов и грантов в Узбекистане, включая создание эффективной системы мониторинга расходов, обязательное раскрытие отчетов мониторинга АБР и продвижение механизма подотчетности банка;

4. Обеспечить социальную поддержку наиболее уязвимым группам в Узбекистане, в частности тем, кто остался без средств к существованию из-за карантинных мер, и обеспечить четкую и прозрачную матрицу для этого процесса;

5. Обеспечить, чтобы существующие клиенты АБР в Узбекистане следовали требованиям безопасности работников, связанным с Covid, и внедрили наилучшие доступные меры по защите работников;

6. Просить правительство Узбекистана создать четкие антикоррупционные механизмы, включая прозрачность публичных тендеров, реформу милиции и прокуратуры.



Искренне, Миразиз Базаров