Знаменитая латвийская штангистка Ребека Коха стала мусульманкой

16:29 27.07.2020

Латвийская звезда тяжелой атлетики Ребека Коха сообщила у себя в Instagram, что приняла ислам. Она опубликовала серию из четырех фотографий в хиджабе и удалила все старые фото, связанные с прежней жизнью, пишет Delfi.lv.



"Дорогие друзья, подписчики и все остальные! Я приняла большое решение в жизни. Я рада и благодарна, и считаю, что поступаю правильно. Единственное, чего я прошу, это уважение - если вам нечего сказать, лучше молчите. Сегодня у меня особый день, потому что я стала мусульманкой", - объявила Коха.



26 июля она произнесла исламскую декларацию веры шахаду, таким образом перейдя в ислам. Спортсменка поблагодарила всех, кто ее поймет, и попросила не делиться больше ее фотографиями, где видны волосы или части тела - руки, ноги, горло. Свой пост она сопроводила хештегами #muslim, #hijab, #hijabgirl.



Весной этого года тяжелоатлетка объявила о помолвке. Ее жених - дискобол Моаз Мохаммед Ибрагим из Катара, с которым она познакомилась в его родном городе на соревнованиях.



Еще недавно влюбленные обменивались в Instagram совместными фотографиями. Например, 19 мая, в день рождения Кохи, Ибрагим опубликовал их совместное фото. "Как же я счастлив, что у меня есть ты. Много счастья в день рождения моей чудеcной, отличной, милой малышке. Ты действительно лучшее, что со мной когда-либо случалось, и я люблю тебя бесконечно", - написал он.



Именинница в ответ написала: "Дорогой! Я тебя так люблю! Ты лучший подарок в моей жизни".



Ребека Коха - двукратная чемпионка Европы среди взрослых. Весной прошлого года она защитила титул, завоеванный годом ранее. На ЧМ-2017 и ЧМ-2018 среди взрослых Коха завоевывала бронзовые медали.



Как писала раньше латвийская пресса, достижения тяжелоатлетки к 20 годам оказались удивительными: победы на юниорских соревнованиях, позже - бронзовые медали на взрослых чемпионатах мира, четвертое место на Олимпийских играх в Рио, второй кряду титул чемпионки Европы. Также рассказывалось, что тренер запретил Кохе строить личную жизнь, но спортсменка и сама не торопится с отношениями.



В апреле 2019 года в эфире передачи "Между нами говоря" (Starp mums runajot) на телеканале STV Pirma! Коха рассказала, что молодые люди часто пытались познакомиться с ней в социальных сетях, - правда, письма зачастую приходили неприличные и даже непристойные. Штангистка призналась, что многие звали ее замуж или предлагали вступить в отношения, но для нее такая тактика со стороны мужчин неприемлема. Спортсменка считает, что люди должны пообщаться и получше узнать друг друга, прежде чем вступать в отношения.



Она добавила, что личная жизнь не является для нее приоритетом, что думает лишь о тренировках, которые отнимают много времени, и не ставит перед собой цель побыстрее начать отношения ради будущей семьи. Коха выразила уверенность, что для отношений и личной жизни у нее всегда найдется время, а спортом она не сможет заниматься всю жизнь. Решительный настрой девушки вкупе с серьезными тренировками и желанием полностью посвятить себя выбранному виду спорта принесли результат, хотя тяжелую атлетику она открыла для себя довольно поздно - в 12 лет.