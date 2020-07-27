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    Узбекистан   | 
Узбекистан. Блогера Базарова забрали спецслужбы
21:44 27.07.2020

СГБ ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ БЛОГЕРОМ, ПРИЗВАВШИМ АБР ПРЕКРАТИТЬ БЕСКОНТРОЛЬНУЮ ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ ВЛАСТЯМ УЗБЕКИСТАНА

Понедельник, 27 Июля 2020

"С утра звонили с СГБ, говорят, якобы нужно меня опросить как свидетеля, попросил прислать официальную повестку", - написал 27 июля на своей странице в Фейсбуке житель Ташкента Миразиз Базаров, пытающийся воспрепятствовать тому, чтобы власти Узбекистана набирали за рубежом многомиллиардные кредиты, за которые они ни перед кем не отчитываются и тратят их как им заблагорассудится.

Можно не сомневаться, что звонок был вызван его последними публикациями в соцсети, а именно вот этими: "С днем рождения великий, любимый и уважаемый президент страны!" и "Открытое письмо МВФ и АБР".

В них он призывал руководство МВФ и АБР (Азиатского банка развития - ред.) не предоставлять правительству Узбекистана никаких кредитов до обеспечения прозрачной отчетности об их использовании, так как они расходуются нецелевым путем (вкладываются в строительство "элитных" жилых комплексов и бизнес-центров, которые становятся собственностью представителей правящей "Семьи" - ред.).

"На кредитные средства международных финансовых институтов был сформирован Антикризисный Фонд, согласно министерству финансов Узбекистана, средства антикризисного фонда пошли на социальную сферу, поддержку секторов экономики, агентству санитарно-эпидемиологического благополучия, строительство больниц и их оснащение, водоснабжение и ирригацию, - писал Базаров. - Однако многочисленные свидетельства в СМИ, блогах, говорят о том, что вероятно большая часть расходов была расходована нецелевым образом. Отсутствует какой-либо механизм прозрачности и контроля расходов средств Антикризисного фонда со стороны общества и граждан Республики Узбекистан.

Более того, сами кредиты, выданные международными организациями, стали не только катализатором чрезвычайного роста уровня коррупции, но и ударили по бизнесу и экономике страны - именно после одобрения кредитов от МВФ и АБР правительство Узбекистана усиливало карантинные меры, оставляя значительную часть людей без доходов и средств к существованию. (…) Убедительная просьба, от имени граждан Республики Узбекистан, ни в коем случае больше не выдавать никаких крупных кредитов правительству Республики Узбекистан, до момента создания механизмов тотального контроля расходов средств со стороны общества и граждан нашей страны".

В другой статье он высказался на эту же тему более обстоятельно. Обращаясь к руководству Азиатского банка развития Базаров, в частности, попросил его:

1. Остановить выдачу кредитов правительству Узбекистана до тех пор, пока в стране не будет создана прозрачная система расходования средств АБР (т.е. публичное раскрытие подробных документов по использованию денег);
2. Провести расследование о том, как использовались кредиты, выданные АБР для ответа на Ковид-19, и сделать выводы доступными для общественности;
3. Усилить требования АБР к прозрачности государственных займов и грантов в Узбекистане, включая создание эффективной системы мониторинга расходов, обязательное раскрытие отчетов мониторинга АБР и продвижение механизма подотчетности банка;
4. Обеспечить социальную поддержку наиболее уязвимым группам в Узбекистане, в частности тем, кто остался без средств к существованию из-за карантинных мер, и обеспечить четкую и прозрачную матрицу для этого процесса;
5. Обеспечить, чтобы существующие клиенты АБР в Узбекистане следовали требованиям безопасности работников, связанным с Covid, и внедрили наилучшие доступные меры по защите работников;
6. Просить правительство Узбекистана создать четкие антикоррупционные механизмы, включая прозрачность публичных тендеров, реформу милиции и прокуратуры.

Таким образом, молодой человек наступил на "больную мозоль" узбекской коррупционной верхушки, поскольку попытался перекрыть возможность присвоения даже не сотен миллионов, а миллиардов долларов. По нашему мнению, предстоящий вызов в структуру, которой фактически управляет сват президента, то есть, того, кто и распоряжается всеми этими миллиардами, будет направлен исключительно на то чтобы заставить его отказаться от этой деятельности, то есть на запугивание.

Статья по теме:

А под ней заголовок - "Шавкат Мирзиеев продолжает набирать кредиты: Всемирный банк предоставляет 500 миллионов долларов, АБР обещает дать еще 100 миллионов"

P.S. Вскоре после выхода этой статьи Миразиз Базаров сообщил, что ему уже принесли повестку в СГБ, по адресу: [город Ташкент], улица Мирзо Улугбека, 102 а. Ее прислал старший следователь М. Эргашев

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595875440
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