Китай вводит антивирусный контроль импортного мяса, - М.Сергеев

00:38 28.07.2020

В России пока отрицают возможность заражения COVID-19 через продовольствие



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

27.07.2020



Китайские власти вводят новый режим контроля импорта продовольствия из-за обнаружения следов COVID-19. На пищевых предприятиях в КНР создается особый режим отслеживания происхождения продукции. Объявлен также запрет на переработку домашнего скота и птицы, у которых может присутствовать коронавирус. В России считается, что заразиться вирусом через продовольствие невозможно. Но действия китайских властей говорят об обратном. Более жесткий контроль может сократить экспорт российского продовольствия в Китай.



Китай требует отрицательный результат анализа на нуклеиновые кислоты COVID-19 для импортированных мясных продуктов, сообщила китайская пресса. Кроме того, ужесточается контроль и за оборотом продовольствия внутри страны. Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения и Госсовет КНР потребовали от мясоперерабатывающих предприятий создать механизм отслеживания продукции и производства. Вводится категорический запрет на переработку мяса домашнего скота и птицы, для которого могли быть нарушены правила карантина животных или стандарты безопасности пищевых продуктов. Кроме обязательных сертификатов и проверки продуктов во время их ввоза импортированные мясные продукты должны обладать отрицательным результатом анализа на нуклеиновые кислоты COVID-19 и только после этого допускаться к производству.



Сплошной контроль импорта был введен в Китае после нескольких случаев обнаружения следов вируса COVID-19 на упаковке или на самих продуктах. В июле китайские власти уже запретили ввоз мяса из Нидерландов, креветок из Эквадора, а в июне был запрещен импорт курятины с предприятий США, где были обнаружены заражения персонала. Таможенные службы КНР начали тогда дополнительные проверки на вирус всего ввозимого куриного мяса и свежих продуктов, сообщало агентство Reuters.



Решительные меры Китая по контролю продовольствия внутри страны и на границах доказывают тот факт, что Пекин всерьез учитывает альтернативные пути распространения инфекции. И это значит, что покупка замороженного мяса из любой страны может оказаться опасной и для россиян. Тотального контроля импорта продовольствия на COVID-19 в России пока нет. Возможно, потому, что РФ еще не перешла к этапу подавления эпидемии с отслеживанием единичных случаев, который реализует Китай. Россия пока не может добиться снижения ежедневного прироста не только до единиц, но даже и до сотен случаев.



Второе следствие китайских ограничений – это новые барьеры на пути экспорта российского продовольствия в Поднебесную. Ведь Китай часто запрещает ввоз продовольствия из Европы просто по причине выявления случаев заражения у персонала в стране происхождения продовольствия.



Так, представитель правительства Нидерландов Элиз ван ден Бош подтвердила, что китайские власти запретили импорт мяса с четырех крупнейших голландских мясокомбинатов. По мнению европейцев, решение Пекина связано с ростом случаев заражения COVID-19 среди рабочих на голландских мясокомбинатах. Представитель правительства Нидерландов Элиз ван ден Бош подтвердила, что китайские власти запретили импорт мяса с четырех крупнейших голландских мясокомбинатов.



Большинство скотобоен в Южной и Центральной Европе или в Скандинавском регионе обслуживается трудящимися-мигрантами, которые работают без соблюдения дистанции и часто живут в тесных условиях, сообщает Reuters. Эти условия работы вызвали вспышки коронавируса на многих мясоперерабатывающих предприятиях в таких странах, как Нидерланды, Германия, Испания, Италия и др. Китай уже приостанавливал импорт свинины из Германии, где на крупнейшем мясоперерабатывающем предприятии коронавирус поразил более тысячи работников.



Потери стран-экспортеров от запрета экспорта продовольствия в Китай могут измеряться миллиардами долларов. Ведь только поставки свинины из Нидерландов в Китай оцениваются выше 300 млн долл. "Нет никаких научных доказательств возможной передачи вируса через продукты питания или упаковочные материалы", – заявляет представитель правительства Нидерландов. Но в принципе риск такой передачи исключать нельзя. Ведь коронавирус может долгое время сохраняться при низкой температуре. И жители страны-импортера вполне могут стать мишенью для импортированного COVID-19. Тем более что случаи обнаружения зараженной импортной упаковки уже зафиксированы в Китае. Таможня КНР обнаружила COVID-19 на упаковках импортированных из Эквадора замороженных белых южноамериканских креветок, сообщил начальник отдела безопасности Главного таможенного управления КНР Би Кэсинь. "Управление таможни города Далянь взяло пробы из контейнера замороженных креветок, тесты на COVID-19 с трех упаковок креветок оказались положительными", – сообщил чиновник.



В России, вероятно, тоже предстоит наладить контроль за ввозимым продовольствием. Правда, на запрос о планах создания такой системы контроля в Росприроднадзоре "НГ" не ответили. Хотя ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подтверждала, что коронавирус распространяется не только воздушно-капельным, но и контактным путем. При этом нельзя исключить возможность переноса вируса с водой или едой.



В Минсельхозе и Россельхознадзоре заявили, что "указанные требования со стороны китайских компетентных ведомств в Россельхознадзор не поступали".



"На сегодняшний день Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная организация здравоохранения животных официально заявляют, что не видят оснований для принятия каких-либо мер в отношении международной торговли продовольствием в связи с тем, что распространение новой коронавирусной инфекции через продукты питания и упаковку не подтверждено. Текущее распространение COVID-19 является результатом передачи вируса от человека к человеку", – сообщили НГ представители Россельхознадзора. Вместе с тем с учетом рекомендаций ФАО и ВОЗ Россельхознадзор разработал и довел до российских предприятий – производителей животноводческой продукции чек-листы для оценки системы эпидемиологической безопасности на предприятиях по производству пищевой продукции животного происхождения в условиях пандемии. Данные чек-листы и выполнение установленных рекомендаций проверяются сотрудниками Россельхознадзора на всех предприятиях, осуществляющих экспорт животноводческой продукции.



"В случае необходимости Россельхознадзор и подведомственные ему лаборатории будут готовы проводить исследования продукции и упаковки на COVID-19", – сообщили российские чиновники.



"За истекшие полгода российский экспорт продовольствия в Китай вырос на 25% и вышел на второе место после нефти. Что касается мяса, то пока для нас открыт только рынок мяса птицы. За первый год поставок в 2019 году пятерка крупнейших российских производителей поставила 63 тыс. т, а за истекшие полгода уже 69 тыс. т. Этому процессу может быть нанесен серьезный ущерб", – считает Александр Борисов, председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка.