Пекин создает блок мусульманских стран Евразии, - Вл.Скосырев

00:41 28.07.2020

Китай вытесняет Индию с иранских нефтяных полей



Владимир Скосырев

27.07.2020



Индия и Китай согласились отвести войска от спорного участка границы в Гималаях. Но обостряются противоречия между двумя державами в Иране. Китай усиливает проникновение в Исламскую Республику, опираясь на двусторонние соглашения, которые предполагают инвестиции на 400 млрд долл. в инфраструктуру, нефть, телекоммуникации. Дели также надеялся закрепиться в Иране, инвестируя в морской порт Чабахар и участвуя в строительстве железной дороги к Афганистану. Этот проект, который мог обеспечить доступ Индии в Центральную Азию, под давлением Пекина был остановлен.



Чабахар, город на южном побережье Ирана, в перспективе может стать единственным глубоководным портом этой страны. Для Индии он чрезвычайно важен, с этим портом связана ее морская стратегия. Дело в том, что Исламабад, традиционный противник Дели, перекрывает индийцам сухопутный путь в Центральную Азию. А море может служить удобной и короткой дорогой из Мумбаи до Ирана и дальше по суше, на север к рубежам Афганистана.



"В течение долгого времени Пакистан блокировал перевозку индийских грузов через свою территорию. В этом он получал поддержку Китая, который конкурирует с Индией в борьбе за влияние на Азию и Средний Восток. Если бы Китай этого хотел, он мог открыть Индии доступ в Центральную Азию через Синьцзян. Но Китай пытается помешать усилению позиций Индии в регионе", – говорит Фунчук Стобдан, бывший посол Индии в Киргизии.



Пекин называет Пакистан своим "железным партнером"; он строит Китайско-пакистанский экономический коридор, где прокладываются дороги и сооружаются промышленные предприятия. По данным газеты South China Morning Post, в этот проект должно быть вложено 46 млрд долл. При этом более 1 млрд долл. пойдет на обустройство порта Гвадар на юге Пакистана. Он расположен на расстоянии всего в 76 морских миль от Чабахара в Иране. Как утверждает Лю Чжунгуй, руководитель отдела в Институте международных исследований в Шанхае, Индия надеялась уменьшить значение Гвадара, строя альтернативный порт в Чабахаре.



Во время первого визита в Иран в 2016 году премьер-министр Индии Нарендра Моди дал обязательство, что его страна вложит 500 млн долл. в порт Чабахар и еще 20 млрд в инфраструктуру и железную дорогу, ведущую к границе Афганистана. Но, по сведениям индийской газеты Hindu, Иран отказался от предложения Дели построить железную дорогу из порта Чабахар. При этом газета ссылалась на правительственные источники в Иране.



Почему же Тегеран так резко охладел к Дели? Эксперты объясняют это то ли интригами, то ли прямым нажимом со стороны Китая. Во всяком случае, средства, которые уже вложил или обещает вложить в Иране Китай, куда весомей того, что сулила Индия. Размер китайских инвестиций оценивается в 400 млрд долл.



Ирано-китайская торговая сделка и удаление Индии из плана прокладки железной дороги связаны между собой. "Подозреваю, что Иран выбросит Индию из плана строительства Чабахара и передаст проект Китаю", – утверждает Клод Ракиситс, почетный декан Национального университета Австралии. Еще более мрачный для Индии прогноз дает Кабир Танеджа, сотрудник Observer Research Foundation в Дели. "Если Пекин будет вливать деньги в Иран и попытается сделать его зависимым государством, это создаст большую проблему для Индии. Дело может закончиться формированием блока соседних с Китаем мусульманских государств, находящихся на привязи у Пекина", – предсказывает он. Если Иран и Пакистан войдут в него, то Афганистану тоже придется волей-неволей присоединиться к группировке.



В беседе с "НГ" Нина Мамедова, заведующая сектором Ирана в Институте востоковедения РАН, отметила: "После того как шесть мировых держав заключили с Ираном в 2015 году договор, препятствующий созданию им ядерного оружия, многие устремились в Иран и стали договариваться о сделках. И конечно, заключать новые соглашения стал Китай. Когда США отказались от договоренности с Ираном и ввели санкции против него, некоторые проекты пришлось остановить. Но шоссейные, железные дороги под санкции не попали. Китай все равно будет реализовывать свои проекты". К тому же Китай имеет в Иране свои нефтедобывающие предприятия. Добытая нефть считается китайской и санкциям не подлежит. Расчеты между двумя сторонами ведутся в юанях. А Индия действует не так решительно, она оглядывается на политику президента США Дональда Трампа, и это позволяет Пекину ее теснить на рынке Ирана", – заключила Мамедова.