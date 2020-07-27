Коронавирус делает отдых в Турции экстремальным

00:49 28.07.2020

Россиянам советуют застраховаться на случай заражения



Анатолий Комраков

27.07.2020



С 1 августа, обещал в конце прошлой недели премьер-министр Михаил Мишустин, будут разрешены полеты из РФ в Турцию, Великобританию и Танзанию. Наибольший интерес из этого списка представляет Турция, не требующая виз от россиян. Однако реальные угрозы заражения требуют от россиян приобретения расширенной страховки, за счет которой можно будет оплатить госпитализацию и лечение в иностранных клиниках от COVID-19.



Туроператор "Интурист" объявил в понедельник о начале продаж туров в Турцию с вылетами из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. Бронировать можно экскурсионные туры в Стамбул и Каппадокию на базе регулярных рейсов и пляжный отдых на базе регулярной и чартерной перевозок в отелях Средиземноморского побережья с прилетом в Анталью и Эгейского побережья с прилетом в Даламан, заявили в "Интуристе".



Там отметили, что вылеты из всех городов будет осуществлять ежедневно национальный перевозчик Turkish airlines, а также партнерские авиакомпании AZUR AIR и Red Wings.



Неделя в Турции на двоих обойдется россиянам в августе минимум в 37 тыс. руб., сообщил сервис поиска и покупки туров онлайн Level.Travel. Минимальная стоимость тура в турецкий отель четыре звезды на двоих на семь дней в августе составит 50 тыс. руб. А пятизвездочный отдых в Турции на двоих в августе обойдется минимум в 65 тыс. руб. Эксперты рынка уверяют, что эти цены значительно ниже, чем были в это время год назад, и не исключают их роста, если возникнет сильный спрос. А с этим пока не все так однозначно, ведь, чтобы попасть на "берег турецкий" и вернуться оттуда, надо преодолеть полосу препятствий.



Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала на своем сайте информацию о требованиях, которые предъявляются к российским туристам при въезде в три страны, с которыми Россия возобновляет авиасообщение 1 августа. А также о том, какие требования придется выполнить россиянам и иностранцам по прилете в Россию из этих стран.



Там отметили, что туристам не нужна справка с отрицательным тестом на COVID-19 по прилете в Турцию. Однако во время полета пассажиры должны будут заполнить специальную анкету, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, контактные данные, а также данные о состоянии здоровья (наличии или отсутствии симптомов COVID-19).



В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру. Те, у кого не обнаружено симптомов заболевания и повышенной температуры, могут спокойно следовать по своему маршруту. Если будет выявлена повышенная температура или другие подозрительные симптомы, пассажиру может быть предложен бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Пассажиры с подозрительными симптомами будут помещены в карантин (изоляцию) и в случае положительного теста на коронавирус и с симптомами заболевания – направлены в госпиталь для обследования и лечения.



Причем ваш отдых может сорваться, даже если у вас самого не было температуры. На 14-дневный карантин поместят всех пассажиров, кто сидел в самолете на двух креслах спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода, то сидевших по диагонали спереди и сзади от него.



АТОР очень рекомендовала перед полетом в открывшиеся страны приобретать страховку с включенным в покрытие лечением COVID-19. "НГ" провела свое небольшое расследование, и оказалось, что сделать это не так-то просто. Обычную медицинскую страховку для поездки за рубеж можно купить на сайте любой страховой компании или сайтах-агрегаторах за пять минут. Куда сложнее в онлайн-режиме определить, покрывает ли страховка лечение от COVID-19 или нет. На сайте "РЕСО-Гарантия" сказано только, что стоимость страховки для Турции от 0,78 долл. за день поездки. На сайте "Тинькофф Страхование" можно узнать, что в обычную страховку со страховой суммой в 30 тыс. евро, которую можно купить для поездки в любую страну за 2380 руб., входит в том числе проживание в случае карантина.



Разговоры с операторами нескольких компаний показали, что у отрасли нет единого подхода к этой услуге, в некоторых компаниях, например "Согласии", корреспонденту "НГ" ответили, что такого расширения медицинского полиса у них нет. Четкий ответ о том, что страховка покрывает лечение от COVID-19, дали в компании туристического страхования ERV. "Входит в стандартную страховку с покрытием на 40 тыс. евро (стоит на одного 1994 руб.). При этом распространяется и на другие страны", – пояснила оператор.



Ранее исполнительный директор ERV Юлия Алчеева рассказывала, что базовая страховка от ERV покрывает лечение в больницах от коронавируса, так как коронавирус – то же, что и ОРВИ. "У нас каждая базовая страховка включает лечение в больницах от этих заболеваний, от гриппа. В такую страховку входит оплата амбулаторного и стационарного лечения, медицинская транспортировка", – сообщала она.



Замглавы компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов также отмечал, что заражение коронавирусом "не является исключением из страхового покрытия ни по полисам ДМС, ни по полисам страхования выезжающих за рубеж".



Вопрос со страховками связан в первую очередь с тем, что часто россияне вообще не покупали полис для поездок в Турцию. Это в Шенгенскую зону или ЕС не давали визу, пока не предъявишь страховку, для поездок в Турцию таких ограничений не было (из-за отсутствия визы). COVID-19 может внести в эту ситуацию изменения, рисковать деньгами вряд ли кто-то захочет: прием у врача в Турции стоит 60 евро, а один день в частной клинике – 500 евро.



"Можно сказать, что Турция открывается вовремя: спрос на отечественные курорты в значительной степени уже реализован. Снижение продаж туроператоров сейчас составляет 5–10%, оно связано с дефицитом мест в отелях юга России, – отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. – Ближайшие дни покажут, что решат россияне. Влияние Турции неизбежно, но вряд ли она оттянет больше 10–15% от августовских продаж. Открытие Турции происходит вполне с учетом интересов внутреннего туризма: если Краснодарский край и Крым примут в августе на 10% меньше путешественников, это будет сравнимо с прошлогодними показателями", – заключила Тюрина.



Сложности с отдыхом в Турции не закончатся с последним заплывом в теплом море. Российским гражданам, прибывающим из зарубежных стран, будет необходимо при регистрации на рейс, вылетающий в Россию, заполнить специальную форму на портале "Госуслуги", далее в течение трех дней загрузить туда результаты тестирования на коронавирус, говорится на сайте АТОР. Экспресс-тестирование можно пройти прямо в аэропортах Москвы Шереметьево и Внуково, а также в частных клиниках. В государственных поликлиниках Москвы тест будет готов в течение трех дней с момента сдачи, поэтому надежнее сдать платный экспресс-тест, считают в ассоциации. Тесты на антитела не подойдут – только ПЦР-тест.



На борту самолета нужно будет заполнить специальную анкету со своими данными и данными о симптомах на русском языке, которая затем будет передана в территориальный орган Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования прибывших.



Зато, согласно решению Роспотребнадзора РФ, для всех, кто прибывает в РФ регулярными и чартерными воздушными рейсами из стран, с которыми возобновляется воздушное авиасообщение с 1 августа 2020 года, отменена обязательная изоляция на 14 дней.