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В Нур-Султане разворовали театр имени Горького
07:18 28.07.2020

Хищения в столичном театре имени Горького: озвучены новые подробности
Уголовное дело в отношении экс-директора театра передано в суд – он подозревается в хищении десятков миллионов тенге, выделенных на ремонт здания театра

НУР-СУЛТАН, 27 июл – Sputnik

Стали известны новые подробности в деле о хищении средств в Государственном академическом русском театре имени Горького. Об этом сообщила первый заместитель департамента Агентства по противодействию коррупции Нур-Султана Жазира Жылкышиева.
"Департаментом завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении руководства Государственного академического русского театра имени Горького, ТОО "Ади-Жан" и ТОО "Астана-кокше" по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на ремонтно-реставрационные работы в здании театра", - напомнила Жылкышиева.
Кроме этого, на директора ТОО ST Engineering Кенжетаева составлен административный протокол по части третьей статьи 317 "Допущение лицами, осуществляющими технический надзор, нарушения на стадии реализации проекта, включая качество, сроки, приемку выполненных работ и сдачу объекта в эксплуатацию".
"Сумма наложенного штрафа составляет 180 МРП или 500 040 тенге (1,2 тысячи долларов) с приостановлением действия аттестата эксперта на право ведения технического надзора на срок шесть месяцев", - сказала заместитель.
Материалы в отношении руководства театра направлены в суд, добавила она.

Скандальный ремонт в театре имени Горького
В 2018 году в здании театра имени Горького начался ремонт. Коллектив представлял постановки на сцене Дворца мира и согласия и Дворца школьников. Седьмого января труппа показала первый премьерный спектакль в 2020 году на сцене отреставрированного малого зала.
В процессе ремонта стало известно, что на бывшего директора театра заведено уголовное дело.
В июне текущего года стало известно, что Антикоррупционная служба завершила расследование уголовного дела о хищениях в Государственном академическим русском театре драмы имени Горького и направила его в суд.
Как сообщал руководитель следственного управления департамента Агентства по противодействию коррупции по Нур-Султану Нурбек Даумов, директор театра в сговоре и в соучастии со своим заместителем, директором ТОО "Ади-Жан" и экспертом технического надзора обвиняются в хищении денежных средств в сумме 370,5 миллиона тенге, а также в покушении на хищение денежных средств в сумме 94,2 миллиона тенге. Деньги предназначались для капитального ремонта здания театра.
Кроме того, бывший директор театра в сговоре и соучастии со своим заместителем, директором ТОО "Астана-Кокше" и экспертом технадзора обвиняются в хищении 32,5 миллиона тенге, а также в покушении на хищение денег в сумме 17,1 миллиона тенге, которые выделили на ремонтно-реставрационные работы здания театра.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595909880
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