Время Великой нефти. Глобальная депрессия уже дает России колоссальные возможности модернизации, - М.Делягин

07:23 28.07.2020

Михаил Делягин

27.07.2020



Падение цен на нефть из-за срыва в Глобальную депрессию, лишь слегка прикрытого коронабесием, ставит перед углеводородным комплексом (обычно воспринимаемым как целостность лишь климатическими истероидами) качественно новые задачи.



Нефть может и подорожать, причем ощутимо: ведь, если холодная внутриэлитная гражданская война в США 4 ноября – через три с небольшим месяца - перестанет быть холодной и внутриэлитной, доллар обесценится. И, если только на треть, как прогнозируют их специалисты, - значит, бог и вправду хранит Америку.



Но спрос сожмется, а глобальные коммуникации во многом будут подорваны (кто не верит, углубитесь в увлекательную сагу о транзите российского газа через Украину и Турцию: а будет веселей!) Не сразу, не в один замах, с многочисленными откатами, - но распад глобальных рынков не будет сопровождаться ростом суммарного потребления, в том числе и энергоносителей.



Дешевые и надежные поставки получат преимущество, - но не для тех, кого можно грабить безнаказанно, как Польша, Украина и многие другие европотребители (просто чуть элегантней), насколько можно понять, грабят "Газпром".



Сотрудничество с дичающими на глазах европейцами (вправду не способными осознать, что вместо "американских молекул демократии" платят за тот же российский газ, только у американских перекупщиков) становится все более проблематичным.



И все менее актуальным: при сохранении сегодняшних тенденций в 2021 году к власти в Германии придет коалиция "зеленых" и AfD. Славные ребята, которые объявят газават уже не угольным ТЭС (которые будут окончательно закрыты в 2025), а всей немецкой промышленности, сделав Германии то, что та в составе Западной Европы сделала Европе Восточной: деиндустриализацию. Американские хозяева устали от конкуренции со стороны немецких слуг.



Справедливо, но для российского сырья – совсем неутешительно.



Переориентация на Китай не решит проблемы: как в силу природно-географических причин, так и из-за способности одичалых строителей блатного феодализма вести переговоры с носителями культуры, которая эти самые переговоры изобрела как вид деятельности. Кто сомневается – айда знакомиться с коммерческой эффективностью для России "Силы Сибири". А главное – Глобальная депрессия, которая в целом будет похуже Великой (подробности у меня в "Конце эпохи", в первом томе – "Общая теория глобализации"), шарахнет и по Китаю.



Когда снаружи становится не смешно, пора идти вовнутрь.



Глобальная депрессия, как и прошлая, уже дает России колоссальные возможности модернизации: комплексной и сравнительно дешевой (потому что проводить крупные модернизации в мире больше некому – и мы оказываемся монопольным потребителем, способным диктовать самым обнаглевшим корпорациям).



Более того: модернизация России, как и прошлый раз, становится для мира единственным выходом из депрессии, - и умная часть глобальных стратегов поняла это еще в середине нулевых.



Да, в руководстве России об этом по-прежнему не с кем даже поговорить, но времена меняются: кто не умнеет, уходит вместе с ними.



Первая фаза распада мира на макрорегионы замаскирована МИДовским писком о необоснованности санкций. Это в нашей культуре: воспринимать великое через смешное и сочинять анекдоты вместо "Капитала" и законов.



Так легче, но ни самый тонкий писк, ни самый здоровый смех не отменяют необходимости.



Распад мира на макрорегионы вынуждает заново рождать свое: от культуры до производства.



И большинство того, что было украдено и уничтожено в треть века национального предательства, нам придется воссоздавать уже в ближайшие годы. Да, на новой, более экономной основе, - но, пока мы бежали вперед, мир шел в другую сторону, и нам понадобится создать массу того, чего во времена советской цивилизации просто еще не было.



Поэтому нам мало будет вспомнить, что экспорт сырой нефти, природного газа и угля, перефразируя Менделеева, - это продажа денежных купюр по цене макулатуры.



Нам мало будет создать – не заново, а на новой базе и под другие задачи – не только нефте-, но и газо-, и углехимию.



Нам действительно придется осваивать новые месторождения: на арктическом шельфе и в Восточной Сибири – в том числе в условиях, на фоне которых арктический шельф может показаться курортным. И будет стоит нефть 5 или 500 долларов за баррель, важно уже не будет: и доллар, и рынки, и потребности будут уже другими.



А значит, взаимен людоедски либеральных законов и налогов понадобятся человечьи, производственные: позволяющие не просто производить что-то, кроме спекуляций, но и добывать нефть. Учитывающие природно-климатические и геологические условия, отменяющие "налоговый маневр", которым так гордятся то ли соро-, то ли просто поросята, разом задравшие до небес цены бензина и сделавшие убыточными все НПЗ.



Закрывающие технологии уже сегодня дарят нам 20 дополнительных лет активной полноценной жизни (блатным феодалам это не нужно – и в отношении себя они правы), но даровую энергию и сырье для композитов подарить все еще не в силах.



А это значит, что углеводороды останутся фундаментом экономики, фундаментом модернизации, - и изощренность технологий будет лишь повышать их роль.



И впереди – время Великой нефти.



Оно приходит, и скоро мы не поверим, что могло быть по-другому, и откажемся верить, что когда-то не предвидели его.



Можно отчаиваться, можно расшибать лоб о стены и даже пробивать их: большие процессы, в отличие от наших интриг и страха, объективны.



Впереди Большая работа.