В Узбекистане по делу о прорыве Сардобинской дамбы задержаны девять человек

08:12 28.07.2020

В районе прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана.



В Узбекистане по делу о прорыве дамбы Сардобинского водохранилища арестовали девять человек, сообщила генеральная прокуратура страны. Прорыв дамбы произошел 1 мая, в Узбекистане погибли шесть человек, около 70 тысяч человек покинули жилища, вода дошла до приграничных казахстанских сел, были эвакуированы более 30 тысяч жителей, затоплены тысячи домов.



Среди фигурантов – должностные лица заказчика строительства – государственного предприятия "Сырдарья сув курилиш инвест"; проектировщика – ООО UzGip; министерства водного хозяйства Узбекистана; генподрядчика – предприятия "Узтемирйулкурилишмонтаж"; подрядчика – предприятия "Резаксой сув курилиш"; подрядчика – "Тупаланг Шеробод".



В заключении экспертов указано, что причиной прорыва дамбы стали ошибки и недочеты в проектной документации, строительстве и эксплуатации. Некоторые эксперты и специалисты в области строительства водохранилищ утверждают, что более вероятной причиной прорыва дамбы стала масштабная коррупция: хищения бетона и других стройматериалов при ее возведении.



Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, инициатива его строительства принадлежала нынешнему президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву, который тогда занимал пост премьера. На его строительство из госбюджета было выделено 404,4 миллиона долларов.



В результате прорыва дамбы водохранилища вместимостью 922 миллиона кубометров в Сырдарьинской области Узбекистана пострадали не менее пяти приграничных сел в Мактааральском районе Туркестанской области Казахстана. По официальным данным, разрушено 849 домов, были размыты более семи тысяч гектаров сельхозугодий, погибло около 300 голов скота.



В Мактааральском районе 2 мая объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера. Министерство иностранных дел Казахстана спустя несколько дней заявило, что не планирует направлять ноту Ташкенту после прорыва дамбы. Пострадавшим от наводнения жителям Туркестанской области казахстанские власти пообещали выплаты в размер 100 тысяч тенге (около 240 долларов). Власти также обещали производить компенсационные выплаты владельцам разрушенных домов, однако жители, чьи дома были не оформлены или не зарегистрированы, неоднократно выражали недовольство отсутствием компенсаций за нанесенный ущерб.



28.07.2020