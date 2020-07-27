|Эскалация Карабахского конфликта - послание России для Турции, - Озгюр Улухисарджикли
08:18 28.07.2020
ЭСКАЛАЦИЯ КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА – ПОСЛАНИЕ РОССИИ ДЛЯ ТУРЦИИ?
"Турция показала непоколебимую поддержку Азербайджану, но никогда даже не рассматривала непосредственное вмешательство в конфликт"
Перестрелка на границы Армении и Азербайджана – это только с виду маловажный локальный конфликт, пишет Айла Жан Якли (Ayla Jean Yackley) в статье для POLITICO. По ее мнению, на спорном пограничье может разрушаться рождающийся союз России и Турции, поскольку поддерживают они противоборствующие стороны конфликта. Острая эскалация конфликта грозит продемонстрировать слабость партнерства между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом.
"Ряд недавних военных конфликтов от Сирии до Ливии показали, что оба руководителя действовали против друг друга, тестируя тем самым свою решимость в удержании запутанного партнерства, построенного на взаимных подозрениях в отношении Запада, а также на экономических связях", - пишет она.
По словам Айла Жан Якли, в последнем конфликте на Кавказе в половине июля Турция встала на сторону своего мусульманского союзника - Азербайджана, с которым соединяют языковые и этнические связи – предлагая поставки вооружения в Баку. Эрдоган обещал "сопротивляться любой атаке на Азербайджан, который обеспечивает Турцию дешевым природным газом.
Тем временем Москва проводит военные маневры в юго-западной России. Министерство обороны опровергает, что маневры связаны с конфликтов между Азербайджаном и Арменией. Россия также призвала обе стороны к прекращению огня и заявила, что может выполнять роль посредника.
Эрдоган несколько завуалированно раскритиковал возможное участие России в этой конфронтации, говоря, что такая атака превышает возможности Армении, отмечает она.
"Это российский дворик, а конфликт между Арменией и Азербайджаном протекает в рамках, установленных Россией", - заявил директор по вопросам Турции немецком фонде Маршалла Озгюр Улухисарджикли. Турция считает последние столкновения как сообщение от России, но не знает, что конфронтация в Россией в этом конфликте, даже чужими руками, слишком рискованна. Хоть Турция показала непоколебимую поддержку Азербайджану, никогда даже не рассматривала непосредственного вмешательства", - отметил он.