Евразийская интеграция. Почему Владимир Путин не Ленин и Россия не "золотая рыбка"? - А.Бурханов

10:15 28.07.2020 ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ. КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Почему Владимир Путин не Ленин и Россия не "золотая рыбка"?



Совсем недавно, 6 июля 2020 года, незаметно прошла круглая дата для участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - 10 лет со дня вступления в силу единого Таможенного кодекса ЕАЭС. Хотя текущий год для ЕАЭС является юбилейным, у участников не было особого желания подвести итоги и двигаться дальше по пути углубления интеграционного объединения.



Именно в июле 2010 года государства - основатели ЕАЭС - Россия, Казахстан и Белоруссия де-юре стали участниками нового интеграционного проекта в Евразии. К сожалению, на этом заканчиваются хорошие новости о ЕАЭС.



Теперь о серьезных проблемах интеграционного проекта попытаюсь рассказать беспристрастно.



На мой взгляд, в нынешнем формате, при противоречивых подходах и целях государств - членов ЕАЭС вряд ли состоится жизнеспособный геополитический проект. К тому же, мы видим, что участники Евразийского союза все чаще блокируют интеграционные инициативы России.



Участниками ЕАЭС исключается из повестки рассмотрение вопросов геополитической важности для России. Вопросы унификации, налогового валютно-финансового пространства регулярно отодвигаются на неопределенный срок. Особенно майский саммит ЕАЭС отчетливо показал то, что все партнеры России, за исключением Казахстана, продолжали действовать по старой схеме.



Лукашенко и примкнувший к нему Пашинян требовали ("продолжение банкета"), увеличить преференции, в виде единого газового тарифа, то есть независимости за счет России.



Ранее на ИА REX: Независимость за счет России закончилась. Часть первая



Владимир Путин объяснил главам Армении и Белоруссии, что единый газовый тариф может быть введен лишь при едином бюджете и налогообложении. То есть дружба дружбой, а табачок (газ) врозь. На общем фоне негативного восприятия интеграционных инициатив России отличилась Киргизия в лице президента страны Соронбой Жэнбекова, который предложил расширить полномочия ЕЭК.



Казахстан со своей стороны устами главы государства Касым-Жомарта Токаева, отверг любое расширение полномочий Евразийской экономической комиссии и создание надгосударственных структур.



Поскольку в ЕАЭС решения принимается на основе консенсуса, то любой из его участников с объемом экономики в пределах статистической погрешности от общей экономики союза может блокировать инициативы России. И здесь размеры или зависимость экономики от инициатора предложения, в данном случае от России, не играет ни какой роли. Александр Григорьевич не даст соврать.



Почему застопорился интеграционный проект, начатый с большой надеждой 10 лет назад? На мой взгляд, проблемы интеграционных проектов России лежат гораздо глубже, чем мы можем себе представить. Со времен Ивана Грозного Россия расширялась, чтобы сохраниться и укрепиться, пока не дошла до границ чужих цивилизации.



Поведение буферных княжеств, государств и народов с тех пор нисколько не изменилось, менялись только участвующие субъекты. Повелось так, что если русский царь чего-то хочет от удельных княжеств, он должен исполнить их желания за лояльность. Хотя лояльность окраин поддерживалась неотвратимостью наказания, а не по доброй воле присягнувших.



Коммунисты никогда не признавали очевидные ошибки большевиков при создании СССР – именно ошибки, а не вину большевиков – в результате чего сами оказались выброшенными на свалку истории "благодарными потомками". При этом ни Украина, ни другая постсоветская республика не сможет вычеркнуть из истории то, что они рождены большевиками. Все, что у них есть, во многом благодаря им.



И Россия бы распалась, если бы не сохранила память о Великой Отечественной Войне, которая выиграна ее предками – большевиками. Естественно возникает вопрос: при чем тут ЕАЭС и Евразийская интеграция? На первый взгляд кажется парадоксальным, но именно своими действиями геополитические противники толкают Россию по пути восстановления СССР в каком-то виде.



Интеграционные процессы на постсоветском пространстве являются стратегической задачей России, но только строго на добровольных началах. Более того интеграция любой ценой вовсе не рассматривается. У России на повестке дня стоят более приоритетные и насущные задачи, без решения которых Россия не сможет возглавить интеграционные процессы Большой Евразии.



Мир изменился быстрее, чем прогнозировали. Россия выдержала оборону глобального всеобъемлющего давления на себя. В результате чего изменился баланс сил в мире и усилилась Россия. Теперь Россия имеет совсем другие возможности и геополитический вес в мире. ЕАЭС был создан совсем при другой России.



Итоги майского саммита ЕАЭС 2020 года, наглядно показали, что роль "золотой рыбки" Россию совершенно не устраивает. Закончился весенний саммит, как и сказка Пушкина: Россия "лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море"… Россия не "золотая рыбка", и Владимир Путин не Ленин и не придерживается большевистских взглядов. У Путина за счет великороссов ни ресурсов, ни земель не имеется. На мой взгляд, он намерен вернуть, хотя бы часть, подаренных большевиками земель.



Вот отсюда объясняется резонансное высказывание Владимира Путина о "подарках русского народа советским республикам" и ошибках Ленина. Я думаю, речь идет об Украине. Именно Украина, в основном состоящая из подарков, выбрана в качестве главного плацдарма геополитическими противниками России.



Россия твердо намерена решить проблему, созданную Украиной. Циничность ситуации в том, что именно оттуда, из подаренных земель наносятся удары, не восполняемый ущерб ее дарителям. Россия твердо намерена покончить с этим "гнойником", если для этого потребуется вернуть эти земли, то снова границы РФ будут отодвинуты на запад.



Похоже, Владимир Путин, изучив сложившую ситуацию в ЕАЭС и отношение партнеров к интеграционному объединению, сознательно взял паузу. Возможно на период, пока не решатся проблемы, созданные Украиной и Лукашенковской Белоруссией. Отсюда можно сделать предположение, что в течение текущего срока Владимира Путина не следует ожидать ускорения евразийской интеграции.



Отвечая на вопрос о том, каковы перспективы у Евразийского проекта, скажу, что в будущем ЕАЭС вполне может превратиться в Общий рынок Большой Евразии, в котором могут оказаться страны дальнего зарубежья, включая страны Европы.



Когда это возможно, и на каких принципах образуется общий рынок в Евразии, под эгидой ЕАЭС или под другим названием – зависит от возможностей России в перспективе.



А что же может предложить Россия, когда накопит силы и достаточный капитал для внешнего инвестирования? Предвидя негативную реакцию россиян, скажу следующее. Россия строит по всему миру АЭС, в таких неожиданных, включая самые бедные и не очень дружественные, странах. Бангладеш, Египет и Турция тому подтверждение.



Общественность России относится к этому совершенно спокойно, и никто не бьет тревогу, что "все пропало и клиент уезжает". Как говорится, не хлебом единым Россия при "железобетонных гарантиях", как выразился Путин, может инвестировать в любые проекты и строить объекты хоть в Африке. И среднеазиатские республики вовсе не является исключением.



Средняя Азия ввиду разных климатических зон может оказаться естественным дополнением к новообразованному рынку в Евразии. Узбекистан имеет все шансы стать для России фабрикой (взамен Китая) с равноправным участием российского капитала.



Вот почему ЕАЭС является началом большого пути для всех стран участников проекта.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист



27 июля 2020 Источник - iarex.ru

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