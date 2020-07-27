|Умер экс-глава Госагентства информресурсов Киргизии Айдар Мокенов (КОВИД)
10:21 28.07.2020
28 июля 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Сюжет: Новый коронавирус
В Кыргызстане скончался известный финансист Айдар Мокенов
На 57-м году жизни скончался в результате продолжительной болезни известный консультант в сфере реального сектора и финансов Айдар Мокенов. Об этом сообщила его дочь Бегайым Мокенова.
Айдар Мокенов был на самоизоляции, и родственники общались с ним удаленно.
Похороны состоятся сегодня в узком семейном кругу.
Айдар Мокенов окончил Московский институт управления по специальности "экономист-кибернетик". Продолжительное время работал в банковской сфере. С 1999 по 2001 год занимал должность вице-президента АО "Кыргызалтын". Был директором Государственного агентства информационных ресурсов и технологий. С 2012 по 2013 год возглавлял государственное предприятие "Кыргыз почтасы".