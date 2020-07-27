Умер экс-глава Госагентства информресурсов Киргизии Айдар Мокенов (КОВИД)

10:21 28.07.2020

28 июля 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане скончался известный финансист Айдар Мокенов



На 57-м году жизни скончался в результате продолжительной болезни известный консультант в сфере реального сектора и финансов Айдар Мокенов. Об этом сообщила его дочь Бегайым Мокенова.



Айдар Мокенов был на самоизоляции, и родственники общались с ним удаленно.



Похороны состоятся сегодня в узком семейном кругу.



Айдар Мокенов окончил Московский институт управления по специальности "экономист-кибернетик". Продолжительное время работал в банковской сфере. С 1999 по 2001 год занимал должность вице-президента АО "Кыргызалтын". Был директором Государственного агентства информационных ресурсов и технологий. С 2012 по 2013 год возглавлял государственное предприятие "Кыргыз почтасы".