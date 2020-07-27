"Из-за вредоносной пыли" гражданам Туркменистана рекомендовано отмечать Курбан байрамы дома

12:44 28.07.2020

Из-за вредоносной пыли гражданам Туркменистана рекомендовано отмечать Курбан байрамы дома. Такое сообщение распространило 27 июля госинформагентство ТДХ.



"В эти дни в связи с повышенным содержанием в воздухе вредных для здоровья пылевых частиц рекомендуем использовать медицинские маски, сохранять безопасную дистанцию в 2 метра, а также, ограничив массовые мероприятия в дни празднования Курбан байрамы, отмечать его дома", говорится в сообщении.



В этом году Курбан байрамы в Туркменистане выпадает на 1-2 августа.



Напомним, что в начале июля, на следующий день после прибытия в страну ВОЗ, туркменский Минздрав неожиданно обнаружил в воздухе Ашхабада и велаятов Туркменистана повышенное содержание пыли, в связи с чем рекомендовал носить одноразовые медицинские маски, мыть руки и полоскать нос.