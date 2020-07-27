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Довран Чишиев возглавил Туркменбашинский комплекс НПЗ (17-м за годы независимости!)
12:46 28.07.2020

Назначен новый гендиректор ТКНПЗ
Президент Туркменистана подписал постановление о назначении Доврана Чишиева генеральным директором Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ).

Д. Чишиев сменил на этом посту Батыра Аманова, назначенного председателем Государственного концерна "Туркменгаз".

Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) является самостоятельным комплексом нефтеперерабатывающих производств. В своей деятельности ТКНПЗ подчиняется Президенту и Кабинету министров Туркменистана.

Д. Чишиев стал 17-м по счету гендиректором ТКНПЗ за годы независимости, девять его предшественников были уволены с формулировкой "за серьезные недостатки в работе". Дважды, в 2006-2007 и 2012-2014 годах ТКНПЗ возглавлял Тачберды Тагиев.

В марте 2018 года ТДХ сообщало, что на ТКНПЗ планируется модернизация ряда объектов, которую будет производить консорциум компаний "WTL FZE" (OAE) и "Westport Trading Europe Limited" (США), в частности, будет построена установка замедленного коксования. В конце июля 2019 года сообщалось, что Westport Trading Europe Limited "проводит работы по реконструкции и строительству новых объектов ТКНПЗ".

2 сентября 2019 года президент Курбанкули Бердымухаммедов подписал постановление об освобождении от должности очередного гендиректора ТКНПЗ и назначении на его место Б. Аманова. 10 сентября "Хроника Туркменистана" со ссылкой на Радио Азатлык сообщала, что Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов уже полгода простаивает, а около 500 рабочих отправлены в отпуск без сохранения содержания по причине отсутствия средств на его капитальный ремонт.

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Источник - gundogar.org
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