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МИД Туркмении опровергает... прогноз погоды от телеканала "Мир"
12:49 28.07.2020

МИД: Прогноз жары в Таджикистане - информационный выпад телеканала "Мир" против Туркменистана
МИД Туркменистана выступил с заявлением для прессы, в котором назвал профессионально неграмотным и политически некорректным информационным выпадом сообщение, позвучавшее 27 июля на канале телерадиокомпании "Мир" о том, что "причиной ожидаемой в ближайшие дни в Таджикистане жаркой погоды послужил поток теплого воздуха, поступивший из Ирана через территорию Туркменистана".

Туркменское внешнеполитическое ведомство сочло своим долгом опровергнуть подобное заявление, основываясь на многолетних наблюдениях гидрометеорологических центров Туркменистана и других государств, которые "свидетельствуют о том, что потоки ветра из региона Ближнего Востока, влияющие на формирование климата в Центральной Азии, сталкиваясь с особенностями географического рельефа, меняют свое направление", при этом "во многих случаях скорость ветра снижается и их воздействие на климат стран, находящихся на значительном удалении от пустынно-степных зон Ближнего и Среднего Востока и окруженных высокогорными массивами, минимизируется".

"В этом контексте утверждение о том, что ""горячие"" потоки ветра из Ирана через Туркменистан достигли в эти дни территории Таджикистана, не выдерживает никакой критики. Этот факт подтверждается данными объективных наблюдений Гидрометеорологической службы Туркменистана", - говорится в пресс-релизе МИД Туркменистана.

Ссылаясь на выводы ученых о том, что воздушно-капельный путь передачи вирусных инфекций является наиболее вероятным и распространенным, МИД считает, что "любое упоминание конкретного названия какой-либо страны в контексте передвижения воздушных масс с/или через ее территорию может вызвать подозрения в переносе опасных инфекций в другие страны".

Туркменская сторона также "подчеркивает неприемлемость нарушения сложившихся в международной практике норм политической этики", отмечая "политическую близорукость корреспондента, подготовившего и распространившего вышеназванную информацию", одновременно "обращая внимание на особую опасность для здоровья человека инфекций и в первую очередь вирусов, переносимых воздушными потоками", вызванными пересыханием Аральского моря.

"Исходя из вышеизложенного, Министерство иностранных дел Туркменистана, отмечая контрпродуктивность каких-либо информационных выпадов, мешающих нормальному развитию конструктивного сотрудничества, подчеркивает необходимость концентрации внимания государств на продолжении широкого многостороннего партнерства, направленного на решение актуальных вопросов, стоящих в региональной и международной повестках дня", - говорится в пресс-релизе туркменского внешнеполитического ведомства.

Источник - gundogar.org
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