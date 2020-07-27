КырВыборы 2020. Кто станет партией власти и партией оппозиции: интрига сохраняется

13:07 28.07.2020

ВЫБОРЫ-2020. КТО СТАНЕТ ПАРТИЕЙ ВЛАСТИ И ПАРТИЕЙ ОППОЗИЦИИ: ИНТРИГА СОХРАНЯЕТСЯ



В Кыргызстане 43 политические партии заявили о намерении побороться за мандаты в Жогорку Кенеш.

Эксперты прогнозируют, что в седьмой созыв пройдут, как и в 2015-м, шесть партий. Какие именно, предсказывать пока не берется никто.

Избирательная кампания только началась. До 20 августа партии должны определиться со списками кандидатов, создать избирательный фонд и внести 5 миллионов в качестве залога. На этом этапе много партий, как показывает практика предыдущих кампаний, выйдет из игры. Выборы - удовольствие не из дешевых.



В результате в бюллетене может оказаться не более 15. Итоги опроса, который проводило 24.kg, это подтверждают. Среди политических организаций есть старожилы, но много и новичков. Политизированные избиратели считают, что "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" - это партии власти. Оппонирующий блок, по их мнению, представят "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Реформа" и "Чон казат".

Тузы и валеты

Политолог Шерадил Бактыгул с таким мнением не согласен. Утверждать однозначно, что "Биримдик", "Кыргызстан" и "Мекеним Кыргызстан" патронирует "Белый дом", нельзя, считает он.

"Я думаю, что на этот раз как таковой партии власти не будет. Будут провластные партии, но это совершенно другой формат. Указанные политические организации связывают с "Белым домом", потому что их лидеры лояльны к власти - так считают многие. Но я бы не торопился с выводами. Партии, готовые поддержать президента, правительство, и партии, скроенные в президентской администрации, - разные по смысловой нагрузке и политической наполняемости объединения", - говорит Шерадил Бактыгул.

По его словам, в тот же "Биримдик", к примеру, вошли депутаты, некогда составляющие авангард СДПК. Ранее они тоже всегда оказывались в партиях власти - в "Алга, Кыргызстан", "Ак-Жоле". Теперь они в этой политорганизации, и поэтому многие считают ее проектом "Белого дома".

Политолог также добавил, что сказать сейчас, какие партии из намеревающихся баллотироваться - оппозиция, тоже сложно. По его мнению, в Кыргызстане есть не оппозиционные партии и движения, а люди, которые хотят эксплуатировать оппозиционные идеи, чтобы получить дивиденды.



С ним согласен аналитик Медет Тюлегенов. Он также полагает, что как таковой в Кыргызстане оппозиции нет. Причина - невнятная политика властей, непонятно, кому и в чем оппонировать. Медет Тюлегенов указывает, что есть разрозненные оппозиционные группы, отдельные политики. Чтобы выжить, они объединяются.



Аналитик считает, что доминанты партии власти на выборах-2020 не представлено. "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" - скорее, партии-партнеры "Белого дома". Но на любимчиков аппарата главы государства не тянут.



"Однако политический ландшафт может измениться. Проблема в том, что в отличие от прошлой парламентской кампании, центр принятия решений немного сдвинулся. Поэтому сложно сказать, какая именно партия сегодня олицетворяет собой власть и что сыграет ключевую роль в ее продвижении - деньги, административный ресурс, связи на местах или личная узнаваемость", - полагает Медет Тюлегенов.

В одном, без исключения, сходятся политологи: если в "Белом доме" в ближайшее время не намекнут о своих симпатиях к какой-либо партии, то выборы-2020 пройдут по сценарию выборов 2010 года.



Тогда тоже не было основного игрока. В результате большинство за счет протестного электората набрала партия "Ата Журт", состоящая в основном из бывших чиновников, которых Алмазбек Атамбаев обозвал реваншистами.

"Республика" бизнесмена Омурбека Бабанова пришла третьей. Предводителей апрельской смены власти электорат не удостоил сокрушительной поддержкой. "Ата Мекен" с трудом преодолел пятипроцентный барьер, СДПК не набрала и 10 процентов голосов от общего количества, "Ак-Шумкар" вообще не попал в парламент.

Короткий партий век

Отсутствие нынче партии власти политологи называют шагом вперед в развитии партстроительства.



Они напоминают, что само понятие "партия власти" появилось в странах бывшего СССР и такая политорганизация недолговечна по природе своего предназначения. Лидер на коне - и его партия на коне. Лидер в тюрьме - и нет больше партии.

"Власть персонифицирована, и вокруг ее основного держателя формируется некое сообщество сторонников. Оно не определяет, кого поддерживает и любит, скажем так, а просто плывет в фарватере. Уходит управленец - соответственно, распадается клуб поклонников", - пояснил российский политолог Александр Кынев.



Партию власти не следует путать с партией правящей. Это два совершенно разных института.

Александр Кынев

Эксперты предупреждают: стать партией власти может любое политобъединение в Кыргызстане. Пока политики воспринимают партию как проездной билет и вступают в нее не по идейным соображениям, а потому, что это единственная возможность попасть в Жогорку Кенеш, реальных политических организаций в стране не появится.