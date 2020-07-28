Пострадавшие от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища три месяца не могут получить обещанную президентом компенсацию

16:19 28.07.2020

Мехрибон Бекиева/Озодлик



Около пятидесяти жителей махалли "Дустлик" Сардобинского района Сырдарьинской области обращаются в различные инстанции с жалобой на то, что не могут получить полную сумму денег, которые были обещаны пострадавшим от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища. Дома этих людей были снесены, так как серьезно пострадали от наводнения. В настоящее время они проживают в зданиях, выделенных для эвакуированных после прорыва дамбы. После беспрерывных обращений некоторым из них выплатили лишь половину из обещанных 40 миллионов сумов.



Орзу Ахмедова, ныне проживающая в здании детского сада, которое было выделено для эвакуированных после прорыва дамбы, говорит "Озодлику", что ее дом и дома ее четверых братьев были полностью снесены после прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.



Несмотря на то, что прорыв дамбы водохранилища произошел 1 мая этого года, женщина говорит, что до сих пор не получила обещанную властями компенсацию в размере 40 миллионов сумов (4 тысячи долларов).



– Власти снесли многоэтажные дома, в которых проживали я и четверо моих братьев. Обещанную президентом компенсацию в размере 40 миллионов сумов получил только один из моих братьев. После наших многочисленных скандалов еще одному из моих братьев выдали 20 миллионов сумов. Сейчас трое из нас не смогли получить ни копейки. Мы обращались с жалобами в районную и областную администрации. Однако там нам заявили, что решение нашей проблемы не входит в их компетенцию. Везде нам говорят, что не могут выплатить нам компенсацию, так как мы жили в многоэтажных домах. Однако в нашей махалле некоторые жители смогли получить обещанную президентом компенсацию, несмотря на то, что они не являются пострадавшими. Несмотря на то, что мы проживали в многоэтажных домах, во дворе многоэтажного дома у нас был коровник площадью 25 метров, была баня, овчарня и конюшня. После прорыва дамбы мы все это потеряли, – говорит собеседница.



Дома жителей махалли "Дустлик" Рената Гилванова и его сестры были снесены после прорыва дамбы Сардобинского водохранилища. В настоящее время брат и сестра живут в арендованном жилье. В разговоре с журналистом "Озодлика" Ренат Гилванов говорит, что он и его сестра смогли получить только половину обещанных президентом денег.



– Мы тоже являемся пострадавшими. До прорыва дамбы у нас был двор. Были коровники. В своих хозяйствах мы держали кур, выращивали цыплят. Но вода смыла все это. Вначале нам говорили, что нам тоже выписали сертификат на 40 миллионов сумов. Но потом выдали только 20 миллионов сумов. И мне, и моей сестре выдали только половину обещанной президентом компенсации, – жалуется житель махалли "Дустлик", оставшийся без крова после прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.



Гульшода Бекпулатова, состоящая в списке жителей Сардобинского района, чьи дома были снесены, так как серьезно пострадали от наводнения, говорит, что ее убытки в результате прорыва дамбы составляют 70 миллионов сумов. Однако женщине выплатили лишь 20 миллионов компенсации.



– В одном доме нас было 10 человек. Недавно я снова родила. Поэтому мы были вынуждены снять жилье и покинуть здание детсада, куда нас эвакуировали после прорыва дамбы. Наш дом серьезно пострадал в результате наводнения. Однако нам выплатили всего лишь 20 миллионов компенсации. Сейчас никто не обращает внимания на наши жалобы, никто не хочет выслушать нас, – жалуется женщина.



Собеседники "Озодлика", пострадавшие в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, говорят, что только в одной махалле "Дустлик" обещанную президентом компенсацию не смогли получить около пятидесяти человек.



На видеозаписи, отправленной в нашу редакцию, видно, как жители махалли "Дустлик" требуют от представителя районной администрации выплатить каждому из них компенсацию в размере 40 миллионов сумов, обещанные президентом Шавкатом Мирзияевым.



В администрации Сардобинского района журналисту "Озодлика" сказали, что информированы о проблеме жителей махалли "Дустлик".



– Во-первых, мы планируем выдать им квартиры в строящихся многоэтажных домах. Во-вторых, мы не можем самовольно выплатить им компенсацию. Потому что до прорыва дамбы они жили в верхних этажах многоэтажек. Согласно установленному порядку, им положена компенсация в размере только 20 миллионов сумов. Они говорят, во дворах многоэтажек имели постройки, коровники, курятники. Однако ни один из них не имеет на руках кадастровые документы на эти постройки. Поэтому они считаются незаконно возведенными строениями. Соответственно, им не положена обещанная президентом компенсация, – заявил в телефонном разговоре с нашим журналистом представитель районной администрации.



Согласно официальной информации, по распоряжению главы государства 4025 домовладельцев в Сырдарьинской области, пострадавшие от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, должны получить компенсацию в размере 40 миллионов сумов. Сообщалось, что в таком же размере материальная помощь будет выплачены еще 1818 жителям данной области.



Глава Сырдарьинского областного отделения общества прав человека "Эзгулик" Исраил Ризаев, занимающийся изучением проблем жителей области, пострадавших в результате Сардобинского водохранилища, считает, что люди, потерявшие при наводнении все свое имущество, имеют право требовать выплаты денежной компенсации.



– К примеру, до трагедии в одной семье несколько человек имели свое хозяйство, но сейчас денежную компенсацию получает только один из них. Остальные остаются у разбитого корыта. Из-за пандемии коронавируса и прорыва дамбы Сардобинского водохранилища республиканский бюджет совсем опустел. Вначале трагедии власти, пытаясь поднять дух людей, обещали обеспечить их жильем и бытовой техникой, выдать сертификаты по 40 миллионов, не трогать земли пострадавших, на которых до трагедии стояли их дома. Однако спустя три месяца, к сожалению, эти обещания не выполнены. В нашу организацию тоже поступает достаточное количество жалоб по этому поводу. Несмотря на то, что местные власти ссылаются на законы, в этом вопросе в любом случае прав народ. Потому что они по 70 лет возводили свои дома. Однако по чьей-то ошибке за одну ночь остались без крова. Поэтому они вправе требовать выплаты компенсаций, – сказал правозащитник.