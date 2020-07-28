Мирзияев впервые появился на публике в маске

16:24 28.07.2020

Пресс-служба президента Узбекистана 27 июля впервые опубликовала фотографии Шавката Мирзияева в маске.



По сообщению пресс-службы президента, в понедельник президент заслушал отчет об усилиях чиновников в Ташкенте по борьбе с пандемией коронавируса, повышению эффективности работы в этой области, повышению качества и своевременности оказания медицинской помощи.



В презентации-обсуждении приняли участие премьер-министр, руководители центральных учреждений, министерств и ведомств, представители других организаций, активно вовлеченных в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в стране.



В ходе презентации Мирзияев акцентировал внимание на важности поддержки национальной системы здравоохранения в условиях пандемии, в том числе путем набора медперсонала в создаваемые распределительные центры и новые клиники на базе спортивных комплексов столицы, привлечения военнослужащих и специалистов-медиков военно-медицинских учреждений к мероприятиям по организации эффективного лечения инфицированных коронавирусом.



Подчеркнута важность своевременной ежедневной оплаты труда привлекаемых медицинских работников за смену, их обеспечения необходимыми средствами индивидуальной защиты, питанием и ночлегом.



По итогам обсуждений руководителям ответственных структур даны конкретные поручения и указания по организации дальнейшей работы в этом направлении.