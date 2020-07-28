Умер казахстанский журналист Юрий Елисеев

16:25 28.07.2020

Журналист Юрий Елисеев умер от пневмонии



27 июля от пневмонии скончался казахстанский журналист Юрий Елисеев, передает Tengrinews.kz.



"К сожалению, несколько месяцев назад у него выявили онкологию. Но он не сломался и с головой бросился бороться с болезнью. У Юры начало получаться, пошла положительная динамика. "Мне еще внука надо увидеть", - говорил он тогда. Увидел. Обрадовался. Но тут его очень некстати скосила зловещая пневмония. Справиться с ней ослабленный организм уже не смог", - сообщил друг Юрия Елисеева Евгений Дробязко.



Юрий Елисеев в разные годы работал в информационном агентстве "Интерфакс" и газете "Литер".



"Не верится, что придется сейчас говорить о Елисееве в прошедшем времени. Юрка был настоящим - искренним, добрым и очень порядочным. Имел отменное чувство юмора. Истинный интеллигент, ни одного дурного слова или непристойного поступка за ним не припомню. А еще, что в наше время очень редко, он был джентльменом. Крайне трепетно и уважительно обходился с дамами. С любыми. Для него априори не было плохих женщин, ими нужно было восхищаться, восторгаться, им нужно было помогать, уступать место, говорить комплименты, ухаживать. Не помню Юрия в плохом настроении: он всегда веселый, жизнерадостный, оптимистичный. Познакомились, когда нам было совсем немного за двадцать. Юрка был чуть старше и при встрече сказал: "Привет, студент!" Так мы и здоровались многие годы", - рассказал Евгений Дробязко.



Он отметил, что семье Юрия Елисеева предстоят серьезные расходы на транспортировку и организацию похорон.



"Без отца остались трое детей. Младшей дочери всего восемь. Прошу всех неравнодушных помочь семье Елисеевых. Светлая тебе память, друг! Покойся с миром!" - добавил Евгений Дробязко.



Номер банковской карты супруги Юрия Елисеева Ольги - 4400 4301 9884 9140.



Редакция Tengrinews.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Елисеева.