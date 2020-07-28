Засуха в Казахстане: зерна может не остаться?

16:30 28.07.2020

Автор: Егор Васильев



Министерство сельского хозяйства Казахстана пока не намерено пересматривать свой прогноз по урожаю зерновых в стране на 2020 год, по которому осенью будет намолочено не меньше прошлогоднего объема зерна (17,4 млн тонн в чистом весе).



Засуха, царившая в республике на протяжении двух месяцев, в расчет при этом не берется. Хотя в прошлом году именно засушливые летние месяцы привели к падению урожая по сравнению с 2018 годом на 2,9 млн тонн. Что для Казахстана, внутреннее потребление пшеницы которого по году составляет порядка 2,5 млн тонн зерновых, является существенным показателем с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности.



Тем не менее, сельскохозяйственные власти республики уверены, что ни о каком продовольственном коллапсе речи идти не может.



Зерновые сеются в Казахстане в различных пропорциях практически во всех регионах, но при этом нужно понимать, что основными зерновыми житницами являются три региона, расположенные на севере и в центре страны: Северо-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области исторически дают примерно три четверти или порядка 76% всего урожая пшеницы в Казахстане.



Соответственно, именно от погодных условий в этих трех регионах зависит общая картина с урожаем зерновых в стране, и в прошлом году "небесная канцелярия" затруднила жизнь аграриев именно в этих областях.



Руководители областных подразделений, ответственных за сельское хозяйство, объяснили потерю в почти 3 млн тонн зерна комплексом проблем, сложившихся с начала 2019 года:



- осенне-зимние запасы продуктивной влаги в метровом слое на всех агрофонах были ниже среднемноголетних,

- положительные весенние температуры наступили на 7-10 дней раньше обычных, что обусловило быстрый сход снега и уменьшение наличия почвенной влаги к началу посевных работ.



Проще говоря, почва к посевной 2019 года была достаточно скудной на влагу, а потом это обстоятельство наложилось на почти трехмесячную засуху: по сведениям "Казгидромета", с мая по июль в трех основных зерносеющих регионах страны выпало осадков на уровне всего 63% от нормы.



Так что потерю в 2,9 млн тонн зерна в сравнении с осенью 2018 года можно было считать наименьшим злом из тех, что могли постигнуть казахстанских аграриев.



И даже при таких потерях (около десятой части возможного урожая), по словам министра сельского хозяйства страны Сапархана Омарова, страна не испытывает дефицита зерна: переходящие остатки зерна к истечению прошлого маркетингового года (к 1 июля 2020 года) составляют 1,3 млн тонн, еще порядка 700 тыс. тонн неснижаемого запаса находится в распоряжении государственной "Продкорпорации", то есть суммарно в распоряжении страны есть порядка 2 млн тонн, что позволяет Казахстану с запасом дотянуть до урожая нового года.



Но проблема в том, что история с засухой в трех житницах республики начинает повторяться, и это вызывает вполне обоснованные опасения экспертов относительно нового снижения объемов урожая.



Дождей аграриям вновь приходится ждать месяцами



Первым, кто напророчил казахстанским аграриям проблемы с погодой и в этом году, был ведущий специалист по вопросам стихийных бедствий Всемирного банка в Центральной Азии Ко Такеучи. Он спрогнозировал летнюю засуху в стране еще в феврале текущего года – правда, в сочетании с весенними наводнениями, которые должны были увлажнить почву и минимизировать воздействие летней жары.



"Из-за изменения речных стоков при потеплении планеты на 3 градуса страны центральноазиатского региона будут иметь на 25% меньше воды в реках в период с июля по август, в результате в течение сезона вегетации сельскохозяйственных культур будет меньше воды, одновременно мы будем наблюдать повышение максимальных температур, что отрицательно скажется на урожайности, ставя под угрозу орошаемые и неорошаемые сельскохозяйственные системы", – сказал тогда Такеучи.



"Пшеница в Казахстане, вероятно, в самом ближайшем будущем будет подвержена высоким тепловым нагрузкам. На севере страны, в регионе с низким количеством осадков и ограниченными возможностями для орошения, дважды за каждые пять лет производители зерновых переживают серьезную засуху. Засухи уже являются серьезной проблемой в Казахстане и затрагивают до 66% территории страны", – предупредил специалист по вопросам стихийных бедствий.



Картинка, нарисованная японским экспертом, была стерта в марте из памяти казахстанских аграриев развернувшейся пандемией и более насущными проблемами по проведению посевной в карантинных условиях. Но в мае-июне, когда дождей в СКО, Костанайской и Акмолинской областях практически не было, его прогноз актуализировался: по данным Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции, температура воздуха в мае на 5,5 градуса превышала среднемноголетние значения, а осадки практически отсутствовали на всей территории зернового пояса, кроме Костанайской области.



Засушливые явления продолжились и в июне на всей территории восточной, центральной и северной части Казахстана. В итоге, осадки, к примеру, в Акмолинской области отсутствовали в течение 60 дней. И только 27 июня наконец-то прошли обильные дожди: в течение двух суток в трех регионах выпала месячная норма осадков, промочив почву на требуемые для нормального роста пшеницы 15-17 сантиметров в глубину. И специалисты считают, что это позволит казахстанским аграриям получить хороший урожай – в том случае, если они засеялись вовремя, в мае, потому что засуха последних лет спровоцировала в стране ранние посевы, в апреле, чтобы застать то время, когда осенне-зимние запасы влаги еще сохраняются в почве.



"Технология возделывания сельхозкультур на севере Казахстана "настроена" на оптимальные сроки посева с середины и до конца мая, - напоминает ректор Казахстанского агротехнического университета и экс-министр сельского хозяйства Ахылбек Куришбаев. – В этом году, несмотря на хорошую весеннюю влагозарядку почв, недавняя засуха изрядно поджарила посевы. Но там, где было посеяно в рекомендованные учеными сроки, выпавшие на днях осадки еще исправят ситуацию. К большому сожалению, те, кто в этом году поспешил посеяться в конце апреля и в начале мая, как говорится, "попали": эти посевы в самую критическую фазу развития растений оказались в засухе", – резюмировал он.



И не исключил, что эта поспешность приведет к новым потерям в объемах урожая, сопоставимых с уровнем прошлогоднего падения.



Продолжение следует…