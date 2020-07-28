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Мусульманские головорезы на службе СС: 13-ая ваффен-горнострелковая дивизия "Хандшар"
16:33 28.07.2020

Число "13" стало для этой дивизии знаковым. Во-первых, приказ Гитлера о ее создании был издан 13.02.1943. Во-вторых, это число было вплетено в само название дивизии - 13-ая ваффен-горнострелковая дивизия "Хандшар".

Комплектовалась дивизия – особенно на начальном этапе – населявшими Балканы мусульманами, включая косовских албанцев, хорватов, боснийцев.

Этим объясняется включение в униформу весьма специфических головных уборов – фесок, увенчанных нацистской символикой.

На петлицах солдат "Хандшара" вышивалась рука, удерживающая хандшар (особый короткий меч) над фашистской свастикой.

Численность этого подразделения в "лучшие годы" превышала 25 тыс. человек.

Исламские традиции перекочевали в повседневный быт бойцов дивизии, включая питание при полном исключении свинины, регулярные ежедневные молитвы строго по расписанию, коллективное изучение религиозных текстов.

"Крестным отцом" дивизии в некотором смысле стал муфтий аль-Хусейни из Иерусалима, приложивший немало усилий для формирования и поддержания ее боевого духа в деле борьбы с Красной Армией.

Самой отвратительной страницей в истории этого воинского формирования стали жестокие карательные операции на территории Югославии против еврейского населения и этнических сербов.

Дивизия отметилась участием в боевых операциях на территории Австрии, Венгрии, однако ее боевой потенциал оказывался невысоким из-за низкого профессионализма бойцов и командиров-мусульман.

Терпение же командиров "арийского происхождения" было не железным, из-за чего в воспитательных целях с их стороны к подчиненным военнослужащим нередко применялось физическое насилие.

Собственно, именно рукоприкладство и послужило толчком к бунтарским настроениям в дивизии, вылившимся осенью 1943 года в открытое противоборство с немецким начальством, повлекшее гибель нескольких командиров.

Случилось это на территории Франции - единственный в своем роде бунт в рядах войск СС за всю их историю.

Зачинщики по приказу Гиммлера были в спешном порядке нейтрализованы и ликвидированы, и после некоторой реорганизации дивизия была передислоцирована на Балканы для борьбы с местными партизанскими отрядами.

В 1944-45 гг. по мере приближения войск Красной Армии дивизии приходилось постоянно отступать. Никаких значимых побед ей одержать не удалось. Напротив, дивизии приходилось терпеть не прекращавшиеся потери личного состава.

Дивизия практически полностью была уничтожена в сражениях на территории Венгрии, а ее немногочисленные остатки ретировались в мае 1945 г. на территорию Австрии, где добровольно сдались подразделениям британской армии.

Примечание: при подготовке публикации частично использованы иллюстрации из печатных источников "Дивизии СС" (Новый Солдат № 74) и "Униформа Третьего рейха" Хейса.

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Источник - Пряжка
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