American Thinker (США): совершает ли мировая элита преступления против детей?

16:38 28.07.2020

Признаки странного отношения элит к преступлениям против детей слишком многочисленны. После арестов, связанных с делом Джеффри Эпштейна, миллионы обычных людей критически анализируют действия голливудских звезд и влиятельных политиков. Но есть ведь и множество других привилегированных групп, которым закон не писан.



American Thinker (США): совершает ли мировая элита преступления против детей?



Дебора Франклин (Deborah Franklin)



Вопрос о том, как самые привилегированные люди мира относятся к детям, привлекает все больше внимания. После арестов Джеффри Эпштейна и Гилен Максвелл миллионы обычных людей критически анализируют действия голливудских звезд, титанов бизнеса, влиятельных политиков, медиа-корпораций и других привилегированных групп. Сценарии, раньше казавшиеся немыслимыми, с каждым днем становятся все более возможными.



Крисси Тайген - популярная модель и актриса, жена певца Джона Ледженда. Она наслаждается прибыльной карьерой, появляясь в рекламе и ТВ-шоу и продавая линейку товаров в Target. Кроме того, Крисси - плодовитый автор твитов. Некоторые из них содержат ее шокирующие фантазии о детях. Вот некоторые из ее твитов:



"Я только что видела ребенка, выглядящего как порно-звезда. Как дешевая я-готова-на-все порно-звезда. Так думать плохо?"



"Смотреть как маленькие полуголые девочки садятся на шпагат - это просто… Я хочу отправить себя в тюрьму. #toddlersandtiaras" (Прим. пер.: "Коронованные младенцы", американское реалити-шоу)



Недавно неравнодушные читатели нашли тысячи твитов Тайген о детях и стали забрасывать Twitter вопросами. Некоторых интересовало, имела ли Тайген какие-либо отношения с покойным торговцем детьми Джеффри Эпштейном. Тайген ответила блокировкой миллиона пользователей, удалением 60 тысяч твитов и утверждением, что стала жертвой бессердечных интернет-троллей. К счастью для нее, СМИ встали на ее сторону. USA Today, например, нарисовала жалостливый портрет Тайген как невинной женщины, подвергшейся жестокой травле. Автор статьи, тем не менее, тщательно избегал публикации каких-либо твитов модели.



Кто бы мог вообразить себе забавное совместное фото обвиненной в торговле детьми Гилен Максвелл и печально известного обладателя премии "Оскар" Кевина Спейси, отдыхающих на тронах покойной британской королевы Виктории и принца Филиппа? Однако же оно существует. Сын королевы Британии принц Эндрю десятилетиями был другом Эпштейна, и сейчас прокуроры США хотят допросить его. О его отношениях с Эпштейном было широко известно в королевском окружении, однако на эту дружбу в семье долго смотрели сквозь пальцы. Так продолжалось до тех пор, пока из-за ареста Эпштейна эти отношения не стали уж слишком неудобными для королевской семьи.



Джеффри Эпштейн остался высоко востребованным другом среди элиты даже после своего выхода из тюрьмы, когда об обвинениях в его адрес по поводу связей с несовершеннолетними стало широко известно. Ужин в его имении в Нью-Йорке посетили такие светила СМИ, как Кэти Курик, Челси Хэнллер и Джордж Стефанопулос, чья жена недавно призвала родителей смотреть порно вместе с детьми.



Эпштейна любили не только звезды медиа. Владеющий самой большой в мире благотворительной организацией Билл Гейтс часто посещал Эпштейна и поддерживал тесные связи через его персонал. Гарвардский университет предоставил Эпштейну собственный кабинет, телефонную линию и неограниченный доступ, после того как он пожертвовал 9 миллионов долларов на научные исследования. Преподаватели Гарварда посещали Эпштейна в нескольких его домах и в тюрьме, а также летали на его частных самолетах.



По мере того, как масштаб саги Эпштейн-Максвелл доходит до сознания публики, элитам становится все сложнее и сложнее надменно отмахиваться от внимания к своему поведению. В прошлые времена история с компанией Wayfair, нашумевшая в социальных сетях на прошлой неделе, просто не появилась бы. Однако в сегодняшних условиях такое странное развитие событий вдохновило бесчисленное число TikTok видео, разъяренных твитов и опровержений в СМИ.



Wayfair - это популярный онлайн поставщик товаров для дома, который привлек интерес общественности после того, как какие-то интернет сыщики заметили, что некоторые образцы их продукции имеют странным образом завышенную цену. Некоторые обычно выглядящие шкафы, подушки и товары для детей продавались по абсурдно высокой цене. Особенно интересно, что некоторые из предметов имели странные названия, совпадающие с именами недавно пропавших детей. Например, название подушки Duplessis Zodiac, цена которой составляла 9,999.99 долларов, созвучно с именем 13-летней Самары Дюплессис (Samara Duplessis) недавно пропавшей в Саутфилде, Мичиган. Шкаф для хранения Samiyah, продававшийся за 12,899.99 долларов совпадает по названию с именем 17-летней Самии Мумин (Samiyah Mumin), пропавшей в Колумбусе, Огайо.



Wayfair все отрицает. Однако интернет-исследователи предположили, что компания прикрывает операторов торговли людьми, и продолжают следить за историей фирмы и ее работниками. Как только появилась эта история, некоторые СМИ вступились за обвиненных и, назвав эту версию "ложными обвинениями", охарактеризовали как "безосновательную", "беспочвенную" и "разоблаченную". Но на чем основывается разоблачение истории Wayfair?



СМИ остаются удивительно равнодушными к NXIVM, отвратительному сексуальному культу, чьему основатель, Киту Раньеру, грозит пожизненное заключение за секс-торговлю. Эта гротескная сага обладает всеми необходимыми для восторга таблоидов чертами: несовершеннолетние секс-рабыни, голливудские звезды, одна из богатейших семей мира, связи с влиятельными политиками и Далай Ламой. Между тем широкая общественность все еще мало знакома с ситуацией вокруг NXIVM. Спрашивал ли кто-нибудь сенатора Кристен Джиллибранд, чем занимался ее отец в качестве члена NXIVM и ее высокооплачиваемого юриста? Спрашивал ли кто-нибудь Хиллари Клинтон, почему члены сексуального культа незаконно собирали деньги для ее предвыборной кампании? Спрашивал ли кто-нибудь Далай Ламу, почему он взял миллион долларов в качестве оплаты за благословение сексуального культа, клеймившего женщин как скот? Расследовал ли какой-нибудь известный журналист, что происходит с детьми в международных детских садах NXIVM?



К сожалению, признаки тревожащего отношения элит к преступлениям против детей слишком многочисленны, чтобы перечислять их здесь. Опра рекламировала бразильского "святого" Джона Божьего (John of God), сейчас обвиненного в насилии. Он оплодотворял несовершеннолетних секс-рабынь, чтобы продавать детей на черном рынке. Мерил Стрип на церемонии вручения премии Оскар стоя аплодировала Роману Полански, опоившему и изнасиловавшему 12-летнюю девочку. Руководитель ВВС Марк Томпсон помогал скрыть факты насилия, совершенные британским телеведущим Джимми Сэвилом в отношении 500 детей. Сейчас Томпсон является генеральным директором New York Times.



В эти беспрецедентные времена, когда власти просят нас верить им, пока они отбирают нашу свободу, давно назрела необходимость честной оценки их благонадежности. Американский народ заслуживает знать, что некоторые представители элиты делают с их детьми.