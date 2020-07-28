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Авары – первые после гуннов азиатские покорители запада
16:42 28.07.2020

Судя по всему, авары были одной из частей племенного союза сяньби, предков монгольских народов, которые разгромили державу хунну совместно с китайцами. Они благоденствовали в восточной части Великой степи несколько веков, а в эпоху основания тюркского каганата не приняли власть клана Ашина и ушли на запад.

Как и их предшественники, гунны, по пути в Европу они стали во главе целого объединения кочевых племен. В конце концов они оказались к северу от Византийской империи, в старой римской провинции Паннония.

Сразу же было отправлено посольство в Константинополь, причем император Юстиниан II привлек их для подавления германских и славянских врагов своей державы и стал регулярно отправлять большие дары. Впрочем, следующий византийский правитель, Юстин II, перестал платить им дань и отказал в переселении на юг от Дуная, где были богатые пастбища, а потому авары заключили союз с лангобардами и совместно атаковали гепидов.

Вскоре после этого они основали мощную державу, которая имела мало соперников в варварском мире и наводила страх на цивилизованных римлян, ведь с их конницей мало кто мог сравниться на поле боя.

Во время войны Византии с персами авары увидели возможность расширить свои владения и атаковали греков с севера, однако, когда Сасаниды заключили сепаратный мир, вся римская мощь была направлена на них одних. Кочевников изгнали обратно в Паннонию, но императора Маврикия, который приказал войскам зимовать на Балканах, свергли собственные же воины, и противостояние продолжилось. В следующую кампанию авары положили на стенах Константинополя кучу своих славянских подданных, но великий город не взяли и возобновления выплат не добились.

В 630-м году против них восстали булгары, которые обратились за помощью к римлянам, но не получили ее, так как у тех были другие приоритеты – как раз началось вторжение арабов-мусульман из пустыни. Аварам удалось победить булгар, но этот мятеж серьезно ослабил их державу, которая уже не могла тягаться с Восточным Римом на равных.

Ближе к концу 7-о столетия у них появился новый враг – растущее государство франков во главе с Карлом Великим. Но после его нападения вместо осмысленной обороны в 794-м году вспыхнула гражданская война, причем, лидеры обеих фракций пали в междоусобице, оставив аваров в невыносимом положении. Через пару лет авары сдались Карлу и приняли крещение. Они не смирились с чужой властью – было много восстаний, но каждое оказалось подавленным.

Хоть Повесть временных лет приводит своеобразную поговорку – "сгинули, как авары", она не совсем верна, ведь не далее, как год назад новое генетическое исследование показало, что от 4 % до 11 % современного населения Австрии, Венгрии и Румынии являются их дальними потомками. Это показывает нам, что авары не исчезли совсем, а были поглощены более многочисленными германцами и славянами. Выяснить это было очень легко – восточно-азиатские гены резко отличаются от европейских.

Что касается исторического наследия, то оно было не меньше, чем от гуннов. Авары оказались катализаторами многих миграций: из-за них лангобарды ушли в Италию, дав начало современным итальянцам; славяне заселили Балканы и Центральную Европу; булгары основали собственное государство, потомками которого являются чуваши и татары и даже, частично, болгары.

Да и вообще, именно высокоэффективная степная кавалерия этого народа дала европейцам понимание о необходимости создания собственной сильной конницы. Ее историческим преемником стало германское рыцарство, которое, в том числе, помогло дать ответ все тем же арабам.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595943720
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