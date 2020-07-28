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За полгода из Узбекистана эмигрировало более 4700 граждан
18:55 28.07.2020

С начала года 4710 граждан Узбекистана переехали на постоянное место жительство в зарубежные страны, преимущественно в Казахстан и Россию. За этот же период в страну иммигрировали 577 иностранцев.

С января по июнь из Узбекистана на постоянное место жительства в иностранные государства выехали 4710 граждан. Количество иностранцев, переехавших в страну за шесть месяцев, составило 577 человек, следует из данных Государственного комитета по статистике.

Эмиграция за указанный период не сильно отличается от прошлогодних показателей и снизилась всего на 137 человек. Однако количество въехавших в страну сократилось почти в 2,5 раза - в 2019 году было 1361 человек.

Больше всего граждан Узбекистана переехало в Казахстан - 2770 человек. Вторым популярным направлением стала Россия - 1737 человек. Узбекистанцы также уезжали жить в Кыргызстан, Израиль, Таджикистан и другие страны.

С целью поселиться в Узбекистане больше всего прибыло людей также из Казахстана - 186 человек. На втором месте по количеству иммигрантов оказался Таджикистан - 145 человек, следом идет Россия - 124 человека.

Напомним, с 16 марта Узбекистан прекратил авиа- и железнодорожное сообщение с всеми иностранными государствами. Для возвращения граждан Узбекистана в страну и выезда иностранцев организуются чартерные рейсы.

Источник - gazeta.uz
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