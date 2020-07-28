Баку и Анкара приступают к совместным наступательным маневрам вблизи зоны карабахского конфликта. Явная провокация, - В.Мухин

21:18 28.07.2020

Турецкие военные готовы нейтрализовать российскую базу в Армении



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

28.07.2020



В среду, 29 июля, Азербайджан и Турция намерены начать масштабные военные маневры с участием авиации и сухопутных подразделений. Об их проведении Баку официально сообщил в понедельник. В тот же день, судя по публикациям СМИ, через погранпереход на реке Аракс в Нахичевань (регион Азербайджана, отделенный от основной части страны Нагорным Карабахом) были введены наступательные контингенты (личный состав, бронетехника, артиллерия) Вооруженных сил Турции. Минобороны Армении заявило утром 28 июля, что "азербайджанская сторона за ночь нарушила режим прекращения огня на границе с Арменией 17 раз, произведя 220 выстрелов из стрелкового оружия".



По сообщениям азербайджанских СМИ, в Нахичеванский анклав, граничащий кроме Турции с Арменией и Ираном, прибыли 11 тыс. турецких военных. Если верить этим данным, то прибыла дивизия, и она сопоставима с численностью военных на российской военной базе, дислоцированной в Гюмри и Ереване. Однако, судя по телекадрам и видеороликам, запечатлевшим турецкие колонны в Нахичевани, в гарнизонах Отдельной нахичеванской общевойсковой армии (если посчитать численность бронеобъектов, трейлеров и автобусов) сейчас может быть сосредоточена не больше турецкой батальонной тактической группы до 1000 военнослужащих. По тактическим нормативам она может быть усилена реактивными системами залпового огня (РСЗО) и ударной авиацией, которые способны поразить любые цели в Армении. По данным местных СМИ, в другие регионы Азербайджана по воздуху доставлены дополнительные турецкие подразделения, военные самолеты и вертолеты, которые примут участие в маневрах на военных полигонах близ Баку, а также в местностях, близких к границам с Арменией и Нагорным Карабахом – Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.



Численность турецких солдат и офицеров там тоже относительно небольшая – не более одного-двух подразделений по 30–50 человек на каждом из направлений. В каких масштабах будет участвовать в маневрах турецкая авиация, точно неизвестно.



Как показывает современный опыт боевого применения турецкой армии в локальных конфликтах (например, в Сирии, Ливии, Ираке), Анкара уже давно воюет не числом, а умением. Вооруженные силы Турции широко применяют ударные беспилотники, самолеты и вертолеты, РСЗО и средства ПВО, а также спецподразделения, выполняющие диверсионные задачи в тылу противника. И свой опыт Турция готова передать Азербайджану. Об этом, видимо, шел разговор между военными руководителями двух стран, когда 16 июля после военных стычек на границе с Арменией в Анкару на консультации прибыла военная делегация Азербайджана во главе с заместителем министра обороны – командующим Военно-воздушными силами республики генерал-лейтенантом Рамизом Таировым. Неделю спустя, 22 июля, Совет национальной безопасности (СНБ) Турецкой Республики принял декларацию, в которой было подчеркнуто, что Армения "годами незаконно оккупирует азербайджанские территории", которые должны быть освобождены. В документе, подписанном президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, говорилось также о том, что "Турция поддержит любое решение, которое братский азербайджанский народ примет в своей справедливой борьбе". Каким будет решение, Баку пока неизвестно, но еще месяц назад, подводя итоги военным учениям в горах, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявлял, что "азербайджанская армия готова выполнить задачу по освобождению территорий, утраченных в ходе карабахского конфликта". И, по его словам, основной задачей военных учений в стране является именно подготовка военнослужащих на случай возобновления боевых действий с Арменией.



1-5.jpg

Вооруженные силы Турции в последние годы

получили большой опыт участия в локальных

конфликтах. Фото с сайта Министерства

обороны АзербайджанаЯвляются ли для Азербайджана совместные с Вооруженными силами Турции маневры прелюдией к возможной войне с Арменией, также неизвестно. Но они обещают быть самыми масштабными за всю постсоветскую историю и проводятся на фоне продолжающегося обострения на армяно-азербайджанской границе. Судя по воинственным заявлениям, звучащим в Баку и Анкаре, действия азербайджано-турецкой группировки будут наступательными и направлены на сдерживание "агрессивных" действий Армении, а также ее возможных союзников. "Нет большого секрета в том, что подразделения 102-й российской военной базы (РВБ) в Армении постоянно взаимодействуют с армянской армией, – рассказал "НГ" генерал-лейтенант Юрий Неткачев, который в 90-е годы XX века был заместителем командующего Группы российских войск в Закавказье и не раз инспектировал 102-ю РВБ. – Сейчас, судя по планам боевой подготовки, они совместно отрабатывают задачи на полигонах Камхуд и Алагяз. Вооруженные силы РФ и Армении совместно готовятся к проведению стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020". И если со стороны Нахичевани возможны будут удары по позициям и гарнизонам армянской армии, то они наверняка будут угрожать и нашим российским подразделениям в Армении". По словам эксперта, остается надеяться на здравый смысл конфликтующих сторон. "Накануне в телефонном разговоре с турецким коллегой президент РФ Владимир Путин в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности. С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путем переговоров", – отмечает Неткачев.