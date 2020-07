Против иранских стратегических объектов ведется диверсионная война, - Д.Седов

21:39 28.07.2020

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 28.07.2020 |



Тегеран молчит



С конца июня на иранских военных, научных и атомных объектах происходят пожары и взрывы, которых сейчас насчитывается несколько десятков.



25 июня произошел мощный взрыв в научно-исследовательском и опытно-конструкторском ракетном центре "Ходжир". По официальной версии, о которой сообщил представитель министерства обороны Исламской республики, взорвалось газохранилище. По информации Associated Press, выжжена огромная площадь в районе взорванного объекта. Эксперты говорят о взрыве в системе подземных туннелей под объектом, где находятся цеха по сборке ракетного оружия. Данное производство расположено поблизости от военного комплекса в Парчине (Parchin military complex), в котором, по утверждениям разведок США и Израиля, ведутся работы по созданию атомного оружия.



Серия диверсий на специальных объектах не является чем-то новым для Тегерана. Иранские ракетные программы давно находятся под прицелом "Моссада". В ноябре 2011 г. мощный взрыв в Центре ракетной техники Бид Канех полностью разрушил несколько производственных корпусов. Тогда погибли руководитель иранской ракетной программы генерал Хассан Могхаддам и еще 38 ученых.



Ракетная индустрия Ирана была и остается приоритетной целью "Моссада" еще и потому, что она обеспечивает ливанскую "Хезболлу" передовыми технологиями спутниковой навигации и ракетами точного наведения. Израильский премьер- министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет предпринимать военные акции против иранской ракетной программы всюду, где это необходимо, – в Ливане, Сирии, Ираке или в самом Иране.



После взрыва на объекте "Ходжир" последовал взрыв 30 июня в медицинском центре Sina Athar Health Center в Тегеране. Погибли 19 человек. Несмотря на то, что клиника официально не имеет отношения к ядерной теме, эксперты считают, что в ее закрытых хранилищах могли находиться секретные материалы по ядерным разработкам. Полностью исключать такое нельзя, учитывая, что, в 2018 г., например, "Моссад" выкрал материалы о ядерной деятельности Ирана, спрятанные… на фабрике по отчистке ковров.



2 июля прогремел взрыв в Натанзе, где находится большое количество газовых центрифуг, используемых при обогащении урана. Появившиеся в СМИ спутниковые снимки показывают, что взрыв полностью разрушил здание и оставил после себя кратер глубиной 10 метров.



Ранее Натанз был объектом многочисленных кибератак из США и Израиля. В 2006 году разведки этих двух стран достигли соглашения о совместном ведении кибервойны против Ирана с целью замедления или ликвидации его ядерной программы. Они разработали операцию "Олимпийские игры", в соответствии с которой начали поражать компьютерные сети иранских объектов вредоносными вирусами. Об операции стало известно в 2010 г., но президент Барак Обама лишь дал указание усилить кибератаки. По экспертным оценкам, вирусы вывели из строя до 1 тысячи центрифуг и оказали сильное психологическое воздействие на сотрудников центра, которые не понимали, что происходит. По данному поводу министр иностранных дел Израиля заявил: "Мы проводим акции, о которых лучше не говорить".



9 июля в социальных сетях Ирана появилась информация о взрывах в исламском аэрокосмическом центре в Garmdareh. 13 июля вспыхнул пожар в индустриальном комплексе Kavian Fariman, где находятся хранилища с газовым конденсатом. Шесть хранилищ взорвались. Еще несколько пожаров были зафиксированы в разных районах Тегерана. 15 июля пожары вспыхнули на верфях Бушера, причинив ущерб семи кораблям. Одновременно загорелся алюминиевый комплекс Ламард в провинции Фарс.



Обращает на себя внимание, что во всех этих инцидентах иранские власти не акцентируют внимание общественности на возможной причастности к ним Израиля. Это выглядит необычно. Ранее Тегеран был склонен обвинять Израиль в любой возникавшей у него проблеме. По мнению наблюдателей, это связано с тем, что иранские власти бессильны предотвратить диверсии и саботаж.



Еще одним из поводов не вызывать международный скандал является возможное отставание Ирана в развитии средств ПВО, хотя в стране много делается для преодоления отставания. Газета Тimes of Israel со ссылкой на иорданскую The al-Jareeda сообщает, что 24 июля ядерный объект в Парчине бомбили израильские самолеты-невидимки F-35, которые якобы стартовали на юге Израиля и достигли Ирана без дозаправки. Появление в общественной дискуссии сведений о том, что у Ирана нет средств борьбы со стелс-технологиями, тоже не в интересах Тегерана.



Главной же причиной молчания Тегерана является то, что признание вовлеченности Израили в диверсионную войну вызовет у населения требования энергичного ответа, а это может стать ловушкой. Власти понимают, что США и Израиль ждут лишь повода для эскалации действий против Ирана.



Такие же соображения сдерживают выступления "Хезболлы" в Ливане, которая не спешат применять против Израиля новые ракеты с современными головками наведения.