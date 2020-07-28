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Замгенпрокурорша Узба Артыкова заступилась за блогеров, которых по ночам для профилактики "тягает" каракалпакская прокуратура
21:49 28.07.2020

Замгенпрокурора сделала замечание прокурору Каракалпакстана за инцидент с журналистами
Замгенпрокурора Светлана Артыкова сделала замечание прокурору Каракалпакстана за инцидент с журналистами, которых вызвали ночью в прокуратуру и изъяли телефоны и ноутбук. По ее словам, начато изучение действий сотрудников прокуратуры.
Сегодня, 19:18 Общество
Заместитель генерального прокурора Узбекистана Светлана Артыкова сделала замечание прокурору Каракалпакстана Фархату Алламбергенову за действия сотрудников прокуратуры, которые ночью вызвали журналистов на "профилактическую беседу" и изъяли телефоны с ноутбуком. Об этом она заявила в интервью изданию Xabar.uz.

"Газета.uz" писала, что в ночь на 26 июля главные редакторы изданий Makan.uz, Kruz.uz и Kar24.uz без повестки были вызваны в прокуратуру после перепечатки новости Repost.uz (Kar24.uz новость не перепечатывал) о смерти председателя Жокаргы Кенеса Мусы Ерниязова, получающего лечение от коронавируса. Repost.uz сообщил, что новость появилась на сайте "в результате взлома". Пресс-службы Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и Министерства здравоохранения Узбекистана опровергли смерть 72-летнего сенатора. По данным "Газеты.uz", его состояние оценивается как тяжелое.

Кроме того, 26−27 июля на допрос в отдел внутренних дел Нукуса без повестки были вызваны трое блогеров - Султанбек Зияев, Шухрат Саидахмадов и Бердах Наурызбаев. У них также изъяли телефоны и компьютеры.

Светлана Артыкова заявила, что действия сотрудников прокуратуры "нельзя оправдать".

"Вчера по этому вопросу разговаривала с прокурором Каракалпакстана. При обсуждении ситуации я сделала замечание, сказав, что нельзя оправдать действия сотрудников, проводивших расследование по данному факту. Некоторые из моих коллег из Каракалпакстана извинились перед местными журналистами вчера вечером… В настоящее время изучаются действия этих сотрудников, и по результатам будут приняты соответствующие меры", - сказала замгенпрокурора.

При этом, по ее словам, это не означает, что дело о распространении неверной информации таким образом закрыто. "Министерство внутренних дел Каракалпакстана в настоящее время расследует это дело… В любом случае будет обеспечена законность", - подчеркнула она.

Ранее прокуратура Каракалпакстана заявила, что сотрудники прокуратуры и Министерства внутренних дел республики провели "профилактическую беседу" с журналистами для выяснения источника распространения ложной информации.

Агентство информации и массовых коммуникаций при президенте Узбекистана направило письменный запрос в Генеральную прокуратуру Узбекистана и Совет Министров Каракалпакстана для правовой оценки действий правоохранительных органов. В АИМК указали, что сотрудники правоохранительных органов нарушили требования законодательства при вызове журналистов на допрос, добавив, что журналисты, в свою очередь, должны проверять информацию.

Источник - gazeta.uz
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