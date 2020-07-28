 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер популярный узбекский поп-певец Руслан Шарипов
21:53 28.07.2020

Скончался известный музыкант и композитор Руслан Шарипов
Ушел из жизни известный музыкант, исполнитель и композитор Руслан Шарипов.

В возрасте 53 лет скончался известный музыкант, исполнитель, композитор и заслуженный артист Узбекистана Руслан Шарипов, сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Как уточнили "Газете.uz" в Минкульте, смерть наступила 28 июля примерно 17:30 в результате инсульта.

Руслан Шарипов родился 10 сентября 1966 года в Самарканде. Он был участником и одним из создателей групп "Болалар" и "Байт", выступал композитором групп Setora, "Шахзод" и "Хужа".

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Источник - gazeta.uz
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