Умер популярный узбекский поп-певец Руслан Шарипов

21:53 28.07.2020

Скончался известный музыкант и композитор Руслан Шарипов

Ушел из жизни известный музыкант, исполнитель и композитор Руслан Шарипов.



В возрасте 53 лет скончался известный музыкант, исполнитель, композитор и заслуженный артист Узбекистана Руслан Шарипов, сообщила пресс-служба Министерства культуры.



Как уточнили "Газете.uz" в Минкульте, смерть наступила 28 июля примерно 17:30 в результате инсульта.



Руслан Шарипов родился 10 сентября 1966 года в Самарканде. Он был участником и одним из создателей групп "Болалар" и "Байт", выступал композитором групп Setora, "Шахзод" и "Хужа".