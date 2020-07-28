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Узбекское общенацдвижение "Юксалиш" возглавил Бобур Бекмуродов
22:02 28.07.2020

Новым председателем Общенационального движения "Юксалиш" избран Бобур Бекмуродов, ранее работавший заместителем главы организации по развитию программ и сотрудничеству.
27 июля 2020, 14:20 Политика
Собрание учредителей Общенационального движения "Юксалиш" во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой 27 июля избрало из числа депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса нового председателя.

Им стал Бобур Бекмуродов - член Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан нижней палаты парламента, сообщила пресс-служба "Юксалиш".

Бобур Бекмуродов (1985 г. р.) - выпускник Узбекского государственного университета мировых языков и Ташкентского финансового института. В 2005-2006 годах был слушателем программы США "Partnership for Academic development" ("Партнерство для академического развития") в Узбекистане, 2018 году - программы менеджмента фонда "The John Smith Trust" (Великобритания).

В течение 2017−2019 годов работал главным координатором, заместителем исполнительного директора Центра "Стратегия развития", исполнительным директором движения "Юксалиш". С начала этого года, отмечает пресс-служба, Бобур Бекмуродов на общественных началах работал заместителем председателя "Юксалиш" по развитию программ и сотрудничеству.

Напомним, с января 2019 года движение "Юксалиш" возглавлял Акмал Бурханов. В середине июля он был назначен директором вновь созданного Агентства по противодействию коррупции.

Движение "Юксалиш" создано в соответствии с указом президента от 17 января 2019 года. Основная миссия - добровольное объединение граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, негосударственных некоммерческих организаций для содействия реализации реформ, в том числе предусмотренным Государственной программой.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - "Газета.uz"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595962920
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