Мир в Донбассе продержался целых 19 минут

22:09 28.07.2020 Новый режим контроля за перемирием принял на себя первые удары



В Донбассе вступили в силу новые меры по контролю за бессрочным перемирием. И уже в первые сутки стороны конфликта обменялись обвинениями в "коварных провокациях" и дезинформации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что брать на себя ответственность за соблюдение перемирия самопровозглашенными республиками Донбасса Москва не будет, так как участником конфликта не является. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с жесткой критикой со стороны патриотически настроенной общественности: по мнению активистов, вышедших на акцию протеста, глава государства совершил акт государственной измены.



Худой мир



Понедельник стал первым днем действия дополнительных мер по контролю над перемирием. Согласно инструкции Минобороны Украины, с которой были ознакомлены военнослужащие, новый режим означает не просто запрет на стрельбу из всех видов оружия, но и отвод тяжелого вооружения из населенных пунктов вблизи линии соприкосновения, отказ от наступательных, разведывательных и диверсионных действий, а также полный запрет на использование авиации. Нарушение условий перемирия повлечет за собой строгую дисциплинарную ответственность. Аналогичную инструкцию получили военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).



Как ранее писал "Ъ", накануне Киев отправил на линию соприкосновения более опытных военнослужащих, которые прежде участвовали в миротворческих миссиях за рубежом. По задумке командования, эти люди умеют не поддаваться на провокации противника.



В том, что провокации будут, в Киеве не сомневались. Например, представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам на переговорах в Минске Андрей Костин заявил изданию "Обозреватель": "Естественно, мы надеемся, что Россия и подконтрольные ей вооруженные формирования на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, украинское наименование неподконтрольных территорий.- "Ъ") будут придерживаться договоренностей. Однако мы понимаем, что причин для доверия стране, которая уже седьмой год подряд проводит вооруженную агрессию против нашей страны, осуществила попытку незаконной аннексии Крыма, посягнула на нашу территориальную целостность и суверенитет,- мало".



В итоге в Киеве завили, что первая атака произошла уже через 19 минут после вступления нового режима в силу.

"Со стороны противника в 0:20-0:45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личному составу не нес",- сообщил на утреннем брифинге командующий украинской операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко. Кроме того, штаб ООС сообщил: "Накануне полного и всеобъемлющего режима прекращения огня противник совершил очередную провокацию неподалеку от Новомихайловки (Донецкая область.- "Ъ") и заминировал украинские позиции противопехотными минами. Коварство провокации состоит в том, что во время действия перемирия мина может детонировать и взрыв будет расцениваться как обстрел со стороны украинских позиций или как подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть в любом случае как срыв режима прекращения огня".



В Донецке и Луганске обвинения полностью отвергли.

Глава делегации ДНР в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Наталья Никонорова заявила "Ъ": "Представительство республики в СЦКК (Совместном центре контроля и координации прекращения огня.- "Ъ") действительно зафиксировало несколько взрывов неустановленных взрывных устройств ночью в период с 0:10 по 0:45 вблизи населенного пункта Водяное, которое находится под контролем Украины. Мы считаем, что взрывы были контролируемыми, а заявление, сделанное штабом ООС, является ничем иным, как уловкой для оправдания дальнейшей возможной агрессии или провокаций".



Почему в Киеве отказались от местных выборов в ДНР и ЛНР

В Киеве такому объяснению, конечно, не поверили. "Никто и не думал, что это перемирие будет действительно окончательным и всеобъемлющим,- написал в Facebook представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш.- Но чтоб так скоро... Думаю, его судьбу решило предложение нашего президента (Владимира Зеленского.- "Ъ") подписать его на уровне глав нормандской четверки (РФ, Украина, Германия, Франция.- "Ъ"). Россия сделает все, чтоб не признать себя стороной конфликта и не брать на себя ответственность за войну на Донбассе. Зато теперь у Украины есть полное право, понятное западным партнерам, требовать возвращения представителей России в СЦКК. Раз та сторона, которой Путин так упорно пытается придать субъектность, не способна нести ответственность за свои слова и действия, то кто-то же должен отвечать за них. Наверное, тот, кто им платит".



Напомним, что российские представители не участвуют в работе СЦКК с 2017 года, когда произошел конфликт между российскими и украинскими военнослужащими. При этом представители обеих непризнанных республик в СЦКК присутствуют.



Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что брать на себя ответственность за соблюдение перемирия Москва в любом случае не будет.

"Какие-либо гарантии со стороны России в данном случае - я не думаю, что об этом можно говорить, потому что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины",- повторил он неизменную позицию Кремля.



"Кажется, это государственная измена"



Вступление в силу дополнительных мер контроля над перемирием совпало с публикацией нового опроса социологической службы "Рейтинг", которая считается одной из самых объективных на Украине. Согласно нему, поддержка президента Владимира Зеленского продолжает снижаться (с 50% до 41% за последний месяц). При этом она понемногу растет у его ключевых конкурентов - как у экс-президента Петра Порошенко, объединившего вокруг себя патриотический электорат, так и у Юрия Бойко, сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая считается самой пророссийской политической силой на Украине. Если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, во второй тур с Владимиром Зеленским вышел бы именно господин Бойко, а не господин Порошенко, как это было в апреле 2019 года.



В свое время Владимир Зеленский объединил страну, завоевав симпатии как воинственного, так и более миролюбивого электората,- заявил "Ъ" эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин.- Теперь же, когда его поддержка распадается, разочаровавшиеся люди притягиваются к своим полюсам: кто - к Порошенко, кто - к Бойко".



Однако возросшая популярность Юрия Бойко, по мнению господина Гущина, может подтолкнуть президента Украины к новым шагам (в том числе и политическим) в мирном процессе. Кроме того, по мнению эксперта, на Киев давят европейские партнеры. "Просто так отказаться от "Минска" и перейти на другой переговорный формат, например "Будапешт+", уже не получится",- уверен Александр Гущин. Напомним, что будапештский формат подразумевает участие Украины, РФ, США и Великобритании.



Впрочем, опаснее для президента Зеленского может оказаться критика из противоположного, патриотического, лагеря.



Человек по фамилии Зеленский запретил украинской армии защищать Украину. Кажется, это государственная измена. Кажется, человек, который ныне является президентом Украины, стал слугой России",- говорится в заявлении общественной организации "Дело общин".



Вместе с другой правой организацией - "Движением сопротивления капитуляции" - она анонсировала акцию протеста. У здания офиса президента 27 июля вечером собрались и активисты "Европейской солидарности" Петра Порошенко. В руках люди держали плакаты "Капитуляция = смерть" и "Они с Россией, а не с патриотами".



Матвей Шиманов, Киев; Кирилл Кривошеев

Газета "Коммерсантъ" №132 от 28.07.2020, стр. 4 Источник - kommersant.ru

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