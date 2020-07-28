РосВласти держат соотечественников за гастарбайтеров, - Е.Трифонова

07:33 29.07.2020

Поправка к Конституции о "государствообразующем народе" напрямую не работает



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

28.07.20



Статус "носитель русского языка" подтверждается решением специальной комиссии. Фото с сайта www.мвд.рф

Людям, принадлежащим к зарубежной части "государствообразующего народа" России, о котором теперь говорит Конституция, предлагается дать особые условия для получения гражданства. Как минимум для них отменят требования о разного рода справках, но может появиться и полноценный закон о "русском мире". Эксперты напомнили, что на словах власть зовет русских возвращаться в страну, но на деле те сталкиваются с множеством преград. Например, не могут получить паспорт в упрощенном порядке без документального подтверждения принадлежности своих предков к территориям, входящим сейчас в состав РФ.



Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о значимости российских соотечественников для страны, которой нужны люди одной с ней культуры, готовые здесь работать и растить детей. Однако вроде бы как объявленное "собирание "русского мира" на практике почему-то реализуется по принципу "не пущать".



И хотя теперь в новой версии Конституции даже говорится о "государствообразующем народе", возвращение его зарубежных представителей на родину предков по-прежнему затруднено. Эти люди не просто лишены каких-либо привилегий при получении гражданства, зачастую они и вовсе оказываются в одном положении с временными гастарбайтерами, скажем, из Средней Азии. Напомним, что в ст. 68 Конституции говорится, что "государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ".



По словам экспертов, пока непонятно, что подразумевается под последними. Официального списка "равноправных народов" не существует, а стало быть, есть лазейка для свободного толкования этой нормы. Что касается повышения статуса русского народа, то уже сейчас понятно, что по крайней мере применительно к соотечественникам данная конституционная норма напрямую действовать не будет. Как заявила "НГ" замруководителя Института стран СНГ Александра Докучаева, все это "серьезное упущение" властей: логично для правоприменительной ясности "зафиксировать соответствующий перечень серьезным государственным документом".



Это необходимо для урегулирования многие годы не меняющейся ситуации, когда граждане, принадлежащие как к "государствообразующему", так и к равноправным народам России, несмотря на декларируемую сверху их значимость для страны, "в реальности лишены всяких привилегий при получении гражданства". Более того, им выдвигаются требования, которые для многих оказываются неисполнимыми. В результате часть тех, кто вернулся на родину, но так и не сумел подтвердить чиновникам свою связь с ней, вынуждены находиться здесь на правах трудовых мигрантов, например, жить по временным схемам и работать по патентам. Как пояснила Докучаева, эти люди просто не могут предоставить доказательств из времен до 1917 года о том, что это государство их предков.



Например, рассказали "НГ" в приемной первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина ("Единая Россия"), к депутатам постоянно обращаются русские соотечественники, которые даже не могут попасть на комиссию по признанию их "носителями русского языка". И только потому, что у них нет "справки из ЖЭКа", доказывающей родственную связь соискателя с теми территориями, которые входят сейчас в РФ. При этом других оснований для получения гражданства РФ в отношении них в нынешнем законе не предусмотрено. Затулин, кстати, уже предлагал, чтобы упрощенный порядок давался всем русским СССР и Российской империи, но документ не встретил поддержки у исполнительной власти. По информации "НГ", инициатива, видимо, все-таки будет реанимирована.



Однако сами соотечественники настаивают на более глобальном решении проблем "русского мира". Например, с этим к тому же Затулину обратился переселенец из Одессы Алексей Алешин. Его история – это просто образец того, как действует бюрократическая машина. Алешин пока не может доказать чиновникам свою принадлежность к "государствообразующему народу". Его предки – потомственные офицеры российской армии – уехали в Новороссию еще до революции 1917 года. Старые архивы в Орловской области уничтожены, а потому Алешина не допустили до получения статуса "носитель русского языка". Он тогда попытался пойти другим путем, получив гражданство как квалифицированный специалист, не менее полугода отработавший в РФ по одной из профессий, указанной в перечне Минтруда. Правда, у физика Алешина была должность заместителя главного редактора одного из научных журналов, а у перечне значилась профессия редактор. Поэтому Алешину опять отказали.



По его мнению, "диссонанс между заявляемыми целями по улучшению демографической ситуации и существующими препонами для желающих получить российское гражданство вызывает, мягко говоря, недоумение у миллиона советских людей и их потомков за пределами России". Алешин в своем письме просит не о решении своих проблем, а об упразднении нормы, ограничивающей соотечественников и их потомков по месту рождения. "Место рождения не выбирают, и ограничение по месту рождения – территория современной РФ суть дискриминация по территориальному принципу", – указал он. Александра Докучаева также считает, что любого документа о принадлежности человека к русскому народу должно быть достаточно для признания его гражданином РФ – вне зависимости от наличия справки о месте проживания предков. Пока же соотечественники из числа "государствообразующих" зачастую оказываются в положении гастарбайтеров из самого дальнего зарубежья.