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Скончался народный писатель Кыргызстана Кадыркул Даутов
08:10 29.07.2020

Руслан ХАРИЗОВ, 29 июля 2020
На 79-м году жизни после тяжелой болезни скончался литературовед и народный писатель Кыргызстана Кадыркул Даутов. Об этом сообщили в аппарате президента страны.

Кадыркул Даутов родился 10 сентября 1940 года в селе Уч-Тюбе Алайского района Ошской области. В 1961-м окончил культурно-просветительное училище в Токмаке, в 1969 году - филологический факультет Кыргызского национального университета.

В 1970-1973 годы обучался во Всесоюзном литературном институте имени Максима Горького, защитил ученую степень кандидата филологических наук.

В том же году его назначили руководителем редакции литературы и искусства Кыргызской советской энциклопедии, в 1974-1975 годы являлся сотрудником Института языка и литературы Академии наук Киргизской ССР, в 1976-1981 годы работал заведующим сектором советского языка и литературы.

С 2007-го он являлся профессором Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Кадыркул Даутов со второй половины 1960-х годов стал работать в области литературной критики. В 1977 году он выпускает литературно-критический сборник статей "Ырдын омуру". Заметки были написаны на кыргызском и русском языках.

Он хорошо разбирался в истоках зарождения литературной критики, достигнув высот на этом поприще, поистине став "профессором" в этой области.

В 1978-м был принят в члены Союза писателей СССР. За высокие достижения и вклад в развитие культуры и литературы страны в 2000 году был удостоен звания "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики", а в 2016-м - "Народный писатель КР".

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Источник - 24.kg
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