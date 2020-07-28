Скончался народный писатель Кыргызстана Кадыркул Даутов

08:10 29.07.2020

Руслан ХАРИЗОВ, 29 июля 2020

На 79-м году жизни после тяжелой болезни скончался литературовед и народный писатель Кыргызстана Кадыркул Даутов. Об этом сообщили в аппарате президента страны.



Кадыркул Даутов родился 10 сентября 1940 года в селе Уч-Тюбе Алайского района Ошской области. В 1961-м окончил культурно-просветительное училище в Токмаке, в 1969 году - филологический факультет Кыргызского национального университета.



В 1970-1973 годы обучался во Всесоюзном литературном институте имени Максима Горького, защитил ученую степень кандидата филологических наук.



В том же году его назначили руководителем редакции литературы и искусства Кыргызской советской энциклопедии, в 1974-1975 годы являлся сотрудником Института языка и литературы Академии наук Киргизской ССР, в 1976-1981 годы работал заведующим сектором советского языка и литературы.



С 2007-го он являлся профессором Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.



Кадыркул Даутов со второй половины 1960-х годов стал работать в области литературной критики. В 1977 году он выпускает литературно-критический сборник статей "Ырдын омуру". Заметки были написаны на кыргызском и русском языках.



Он хорошо разбирался в истоках зарождения литературной критики, достигнув высот на этом поприще, поистине став "профессором" в этой области.



В 1978-м был принят в члены Союза писателей СССР. За высокие достижения и вклад в развитие культуры и литературы страны в 2000 году был удостоен звания "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики", а в 2016-м - "Народный писатель КР".