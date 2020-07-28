Панарабская риторика: Турция в Ливии - чужой элемент, - Д.Биковски

08:18 29.07.2020

ПАНАРАБСКАЯ РИТОРИКА: ТУРЦИЯ В ЛИВИИ – ЧУЖОЙ ЭЛЕМЕНТ

Саудовская Аравия будет противостоять укреплению Турции в регионе.



Национальное собрание Египта 20 июля единогласно поддержало законопроект, разрешающий высылку вооруженных сил на западный фронт. Означает это, что парламент согласился на военные действия в Ливии. Этот шаг явно направлен против Турции. Анкара в свою очередь резко отреагировала на решение парламента. "Верю, что это будет небезопасное военное приключение для Египта", - заявил советник президента Турции Ибрахим Калын, пишет польский эксперт Доминик Биковски на портале konflikty.pl.



По мнению Биковски, возможная конфронтация в Ливии между Египтом и Турцией заставляет задуматься над военным потенциалом обеих стран. "Надо, однако оговориться, что речь не идет о полномасштабной войне, особенно со стороны Турции, которая просто не может перебросить большое количество вооружения в Ливию. В случае открытого конфликта с Египтом ей придется обеспечить себе коммуникационные пути, как воздушные, так и морские. Тем временем, международное окружение в большей степени симпатизирует Киру. Греция и Кипр – страны, которые традиционно недружелюбно настроены против Турции. Эрдоган осознавая необходимость обеспечения себе соответствующего тыла, пытался договориться с Тунисом, чтобы тот разрешил использовать свою территорию, но ничего не получилось. Единственными странами, которые поддерживают политику Турции – это Мальта и не признаваемый Северный Кипр", - отметил эксперт.



У Египта, по словам автора статьи, есть два важных козыря – это сухопутная граница с Ливией, а также поддержка большинства монархий Персидского залива и остальных стран региона.



"Редко в аналитических материалах по Ливии упоминается Саудовская Аравия. Это ближайший союзник Каира, спонсор тамошних властей, поддерживающий модернизацию египетских вооруженных сил. Поражение в Ливии и укрепление там Турции – это самый плохой сценарий для Саудов. Традиционно они считаются предводителями в исламском мире, при этом противостоя шиитскому Ирану. Ливия не находится в непосредственном кругу интересов, но саудовские власти будут делать все, чтобы противостоять каждому укреплению Турции в регионе. Неспроста время от времени египетскими властями озвучивается панарабская риторика. Она преследует цель представить конфликт в Ливии как внутриарабский вопрос и Турция в этом укладе - чужой элемент", - отмечает эксперт.