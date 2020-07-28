США нарвались на собственный "управляемый хаос", - И.Юдкевич

08:20 29.07.2020

США НАРВАЛИСЬ НА СОБСТВЕННЫЙ "УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС"

Америку не нужно закидывать шапками. Она прекрасно справляется с этим сама



Могут ли США устоять как государство под грузом навалившихся на них внешних и внутренних проблем? С проблемами внешними или внутренними по отдельности страна бы справилась - и справлялась до сих пор. Но сейчас, когда в фокусе сошлись и необходимость менять экономическую структуру, и политический конфликт элит, и используемые этими элитами втемную массы, устойчивость этой страны оставляет желать лучшего.



Многие сейчас, как в США, так и за их пределами, выражают мысль, что лучше бы все оставалось как прежде. Вроде бы, как-то все уже приспособились к американскому господству, а некоторые даже и неплохо себя чувствуют, эксплуатируя население своих стран и складывая деньги в подконтрольные Америке банки. Предсказывают же ослабление или даже падение США только лишь слабоинформированные шапкозакидатели. Ослабление же США может привести к широкомасштабным бедствиям, которые, не дай Бог, приведут к полновесному ядерному конфликту. Так что пусть стоят и властвуют над миром на радость всем компрадорам всех стран и их обслуге. США - это не "злобный" СССР, который погиб так, чтобы доставить окружающим минимум неприятностей, взяв всю полноту бедствий на себя.



Ковбои будут умирать с музыкой, и причину же их смерти можно обрисовать следующим образом.



То, что происходит в рамках протестов под лозунгом Black Lives Matter, консервативные американские комментаторы почему-то именуют восстанием "левых" и "прогрессивных". Возможно, у них просто так принято, но эти два слова уже многое объясняют. Потому что (в точности как это было и на Украине) выступают, маскируясь под левых, правые, а вместо прогрессистов на сцене отплясывают очевидные регрессоры. Организуя такого рода "культурные бомбардировки" в других странах и настаивая, что где-нибудь в Киеве или Гонконге толпы отвратительных вандалов на улицах - это лучшие люди, которые бьются за все хорошее против всего плохого, - США совершенно закономерно забили гол в собственные ворота.



Вот как сокрушается в издании The Hill по поводу происходящего в американских городах журналист Бернард Голдберг, четырнадцатикратный лауреат премии "Эмми":



"Тед Уилер, мэр Портленда, является интересным примером заблуждающихся левых. Каждую ночь в течение примерно двух месяцев демонстранты выходят на улицы и бегают по городу, в то время как полиция стоит рядом и почти ничего не делает. Когда президент Трамп направил в федеральные правоохранительные органы сотрудников для защиты федеральных зданий, мэр был разгневан. Почему? Потому что, по его словам, федеральное присутствие "фактически ведет к большему насилию и большему вандализму". То есть проблема в федеральных правоохранительных органах, а не в вандалах.



…



В Сан-Франциско прогрессивный окружной прокурор заявил, что не будет преследовать дела, связанные с так называемыми преступлениями качества жизни. "Такие преступления, как публичный кемпинг, сексуальное домогательство, публичное мочеиспускание, блокирование тротуара и т. д., не должны и не будут подвергаться судебному преследованию", - заявил окружной прокурор после своего избрания.



Пандемия коронавируса - это уже достаточно плохо. Добавьте к этому ежедневное разрушение от рук толпы, и одна из вещей, которые сделали Америку великой - живые, жизненные, динамичные американские города, - понесет серьезный удар. Будем надеяться, что это не смертельный удар. Прогрессисты управляют этими городами. Это те, кто не делает ничего, чтобы положить конец насилию и разрушению. Именно они повторяют мантру о том, что "большинство демонстраций проходят мирно". Если прогрессивные деятели, такие как сенатор Берни Сандерс и конгрессмен Александрия Окасио-Кортес осудили насилие и разрушение, видимо, я пропустил это".



Обратите внимание, что в представлении этого корифея американской журналистики, человека весьма просвещенного и образованного, покровители погромщиков - это те, кто выступает за прогресс, а сами манифестанты движимы такой вот "левой" идеей защиты прав. Но ведь защищать права - это хорошо. Только вот защищать можно так, как тот медведь из русской сказки, который "защитил" мужика от комара. Прихлопнув комара бревном.



Те, кто запускает такие процессы (а есть серьезные подозрения, что это прямые последователи идей Третьего рейха, пробравшиеся в американскую верхушку), думают, что настолько овладели манипуляцией массовым сознанием, что могут "включить и выключить" беспорядок типа БЛМ по своему произволу. Но это не так. Пусть даже с вандализмом на улицах и удастся совладать, но.



Точка зрения "только бы перевалить предвыборный период в США, а там приспособимся" хороша, да вряд ли сработает. Время снимать урожай, засеянный американскими "мирными митингувальниками", наступит после выборов. И результат будет очень печальный. Демократы США по существу применяют отработанную в других странах стратегию "управляемого хаоса" на своей территории, а ни одна страна, в которой была применена эта стратегия, не восстановилась после нее. Потому что нельзя кого-то немножечко убить.



В этом смысле кто победит - Трамп или Байден, не сыграет существенной роли: Трамп, вполне вероятно рассчитывавший победоносно повязать недовольных, упустил момент. Его противники, решившие на коне БЛМ обскакать республиканца на выборах и потом заткнуть отработавших свое погромщиков, открыли ящик Пандоры, который нельзя закрыть простым объявлением о победе демократического кандидата.



Во-первых, потому, что самим этим погромщикам находящаяся при власти персона важна настолько, насколько позволяет им бесчинствовать, и тут же демократическо-республиканские разногласия - забава для ленивых политиканов, пока бойкие пацаны резвятся на районе. А во-вторых, покровители этой толпы тоже вошли во вкус. Воля к разрушению быстро становится привычкой. В этом смысле, в смысле стремления разрушать, погромщики и их высокие покровители не отличаются между собой: каждый получает свою долю удовольствия. Впереди может быть и продолжение нынешней разлюли-малины, и жесткое взятие под контроль, но и в том, и в другом случае время будет упущено. А время для нынешних США - это все. Китай уже входит в дверь.



Игорь Юдкевич

28 июля 2020