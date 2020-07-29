В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса еще на 2 недели

12:04 29.07.2020

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить еще на две недели карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19. Общее число заражений в стране превысило 86 тыс. Умерли более 790 человек, выздоровели 54 тыс.



"В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением",- сообщается на сайте президента Казахстана.



Двухнедельный карантин был введен 5 июля из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью в стране. По словам господина Токаева, причиной этого стало "массовое несоблюдение карантинных мер и системные ошибки бывшего руководства Минздрава". Позже ограничения продлили до 2 августа.