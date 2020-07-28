Ташкент. Горе-поставщик африканских страусов в Узбекистан Исраилов осужден на 9 лет

14:18 29.07.2020

Глава Straus House осужден на 9 лет тюрьмы

Июль 28, 2020



В Мирабадском районном суде по уголовным делам города Ташкента завершился процесс по делу учредителя АО Straus House Ибрагима Исраилова, директора А. Махмуталиева, заместителя директора Д. Кутпиддинова и главного бухгалтера О. Саидова. Суд зачитал приговор подсудимым, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.



Согласно приговору суда, учредитель компании Straus House, которая занималась поставками страусов из Африки, Ибрагим Исраилов приговорен к 9 годам лишения свободы.



Директор компании Абдулла Махмуталиев признан судом виновным по пунктам "а", "в" части 4 статьи 168, части 3 статьи 184, части 1 статьи 189 и пункту "а" части 2 статьи 227 УК и приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии.



Замдиректора Дильшод Кутпиддинов также признан виновным по аналогичным статьям и приговорен к 8 годам 5 месяцам и 26 дням лишения свободы в колонии. Главный бухгалтер Одилжон Саидов признан виновным по тем же статьям УК и приговорен к 5 годам лишения свободы.



Подсудимые в солидарном порядке также должны выплатить в пользу государства 222,3 млн сумов и компенсацию пострадавшим от деятельности Straus House.



Кроме того, Ибрагим Исраилов должен выплатить компенсацию пострадавшим в рамках деятельности компаний Ezoz Max и СFS Max.



Суд также определил, что средства в размере 1,8 млрд сумов, находящиеся на расчетном счете Следственного департамента при МВД и перечисленные пакистанской компанией Chemikals & Marbels Lahore в рамках контракта на покупку цыплят страуса, будут направлены на покрытие материального ущерба в пропорциональном порядке.



Напомним, что во время судебного процесса 27 февраля этого года Ибрагим Исраилов дал интервью журналистам, заявив, что в ходе следствия следователи вымогали у него взятку в размере 1 миллиона долларов США и оказывали на него давление.



Однако следственная группа назвала заявление Исраилова клеветой и сообщила, что за эти слова он ответит перед законом.



Компания Straus House Ибрагима Исраилова, который в интервью местным изданиям представлял себя "молодым миллиардером" и "крупным предпринимателем", оформляла договора с физическими и юридическими лицами на поставку цыплят страуса из Южной Африки. Согласно договорам, компания обещала клиентам выкупить цыплят обратно спустя 12-14 месяцев, когда экзотическая птица достигнет взрослого возраста. Кроме того, компания Исраилова обещала, что научит клиентов, как выращивать и ухаживать за птицами, и давала гарантии бесплатной ветеринарной поддержки каждый месяц.



Однако компания Straus House не выполнила обязательства в указанный срок перед сотнями лиц и потратила взятые у них деньги на личные нужды.



В результате, свыше 300 пострадавших от Straus House граждан попросили помощи у правительства.



Помимо этого, принадлежавшее Ибрагиму Исраилову частное агентство занятости E"zoz Max брало с людей по 799 тысяч сумов (80 долларов по нынешнему курсу), обещая трудоустроить их в пяти городах ОАЭ с ежемесячной зарплатой 5 тысяч долларов США, но в результате так и не выполнило своих обязательств по трудоустройству.